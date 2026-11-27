Durante la detención de 'La Rana', se le aseguraron un dron y una máquina contadora de dinero, entre otros objetos.

Autoridades federales detuvieron en Ocotlán a Jonathan ‘N’, alias ‘La Rana’, señalado por las autoridades como líder de una célula que trabaja para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Gabinete de Seguridad informó que se hicieron tres cateos en domicilios de ese municipio durante este viernes 27 de noviembre. En uno de ellos dieron con ‘La Rana’, quien está a cargo de un grupo especializado en homicidios y venta de droga para el CJNG.

“Los cateos se realizaron en el marco de una investigación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego”, detallaron.

¿Qué armas y objetos se le aseguraron a ‘La Rana’?

El Gabinete de Seguridad dijo que durante el operativo, las autoridades decomisaron un dron, dinero en efectivo, una máquina para contar dinero, y seis vehículos.

También fueron aseguradas dos armas de fuego así como cartuchos.

¿Qué líderes y operadores del CJNG han sido detenidos en 2026?

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en febrero de 2026, las fuerzas de seguridad federales y estatales han intensificado los operativos contra la estructura del CJNG.

Entre los detenidos se encuentran jefes regionales y operadores financieros y logísticos, así como integrantes del círculo cercano de ‘El Mencho’.

Estos son algunos de los líderes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos en 2026:

México presenta ‘queja formal’ ante embajada de EU por línea de WhatsApp de la DEA

El Gobierno de México presentó una queja formal ante Estados Unidos por la apertura de una línea de la DEA para denunciar a personas por presuntos vínculos con los cárteles.

“Se comunicó el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador (Ronald Johnson) en México haciendo una queja formal de esta situación. Y el embajador dijo que lo iba a revisar”, señaló Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este viernes 27 de noviembre.

La presidenta de México justificó la queja por su “obligación constitucional” de defender la soberanía nacional. “Hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación”, sostuvo.

La queja se produce después de que el director de la DEA, Terry Cole, difundiera esta semana en la red social X cuatro vías para recibir información anónima y confidencial sobre el Cártel de Sinaloa a través de WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico.

El funcionario estadounidense solicitó datos sobre integrantes y colaboradores de la organización criminal, funcionarios que presuntamente le brindan apoyo material y redes de lavado de dinero, y adelantó que haría lo mismo respecto al Cartel Jalisco Nueva Generación.