Sasha Sokol aseguró que, a través de esta serie, sus responsables exhiben su falta de valores y sensibilidad. (Foto: Cuartoscuro/ Captura de pantalla/ IA Gemini)

Sasha Sokol criticó uno de los promocionales de la serie Timbiriche, debido a la manera en la que se retrata la relación que el productor Luis de Llano entabló con ella cuando él tenía 39 años y la cantante, apenas 14.

Desde antes de su lanzamiento, la producción de ViX generó polémica, debido a que no contó con el respaldo de los integrantes de la agrupación infantil, incluso cuando recrea algunas situaciones que vivieron dentro de la banda.

Además, gran parte de los episodios se centran en el vínculo entre Sasha Sokol y Luis de Llano, quien ya fue sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por daño moral a causa de esta situación.

De acuerdo con información compartida por la cantante, las autoridades determinaron que la relación “fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”.

¿Por qué Sasha Sokol criticó los promocionales de ‘Timbiriche’?

En el material compartido por la cuenta de X de ViX en Atresplayer se observa una escena de la serie en la que Sasha se arregla para celebrar sus 15 años con Luis de Llano, quien para ese momento ya era un hombre adulto de 40 años.

“¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche”, dice el mensaje que acompaña al video.

En un comentario, Sasha Sokol cuestionó la narrativa, pues considera que presenta los hechos como si ella hubiera sido quien, a sus 14 años, sedujo a un adulto, desviando la atención de lo realmente importante.

“La pregunta que deberíamos hacernos es ésta: ¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?”, escribió la artista, quien recordó que un adulto que se involucra con un menor suele hacerlo en secreto y mediante la manipulación.

“Un adulto que busca involucrarse con un menor suele hacerlo a espaldas de sus padres. Construye secretos, manipula, persuade y presiona para que se oculte lo que está sucediendo. Eso es lo que debería preocuparnos”, escribió.

Además, recordó que no se trata únicamente de un punto de vista, pues su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde las autoridades le dieron la razón al señalar que se trató de una relación asimétrica e ilícita.

¿Qué dijo Sasha Sokol de la serie de ‘Timbiriche’?

Previo al lanzamiento de la serie, Pablo Cruz, productor ejecutivo, aseguró que, aunque se retrata la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, esta solo forma parte de una ficción y no representa cómo sucedieron realmente los hechos.

“Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción (...) es nuestra interpretación de lo que pasó”, dijo en una conferencia de prensa antes del estreno.

No obstante, Sasha Sokol criticó que esta fuera una excusa para presentar el caso de forma sesgada: “Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad”, indicó.

Esto debido a que al final de la serie colocaron un breve resumen del caso y recordaron que, a raíz de este, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de abuso sexual a menores no prescribe.

Sasha Sokol criticó los promocionales de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Sasha también señaló que con esta serie buscan transformar todo lo que ella vivió en un producto comercial: “Han querido transformar mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña”, escribió.

Finalmente, la cantante añadió que, a través de producciones como esta, sus responsables solo demuestran la poca empatía que tienen hacia las personas que sufrieron algún tipo de injusticia.

“Al hacerlo me exponen, pero sobre todo se exhiben a sí mismos: exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas”, afirmó.

Aunque Luis de Llano recibió su sentencia desde el año pasado, aún tiene pendiente cumplir uno de los puntos establecidos: ofrecer una disculpa pública que se apegue a lo dictado por las autoridades judiciales.