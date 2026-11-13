Luis de Llano responde a Sasha Sokol tras rechazo de disculpas: ‘Buscaba inducir a la confesión’

En días recientes, Luis de Llano publicó un video en el que ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol; sin embargo, esta fue rechazada por la exintegrante de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Luis de Llano respondió a los comentarios de Sasha Sokol, quien rechazó las disculpas que ofreció el productor, las cuales son parte de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le impuso al también tío de Benny Ibarra.

A través de un video publicado en el canal de YouTube llamado ‘Cumplimiento de Luis de Llano’, el productor aseguró que obedeció lo establecido en la sentencia, a diferencia de lo que señaló la cantante Sasha Sokol.

“No hay disculpa que ofrecer, la condena indica puntualmente un perdón público”, dice el video. Además, explica que lo que Sasha supuestamente busca es llegar a una “confesión coaccionada”.

Luis de Llano publicó un comunicado sobre sus disculpas. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Luis de Llano sobre los comentarios de Sasha Sokol?

En el video, se explica que la sentencia contra Luis de Llano solicita que el productor de Timbiriche ofrezca un perdón público, el cual debe difundirse a través de plataformas como YouTube, X e Instagram, tal como se realizó.

Además, indican que no es posible que Luis de Llano reconozca que Sasha Sokol no podía consentir una relación a los 14 años y que él —quien era productor de Timbiriche y tenía 39 años— actuó desde una posición de poder.

“Es un acto de autoincriminación y confesión coaccionada prohibido por la Constitución”, afirma el video. También indica que no se habló de los papás de Sasha Sokol en la disculpa debido a que ellos no forman parte de la controversia jurídica.

“El sentenciado no puede videograbar una confesión de delito inducida por un texto constitucional aunque sea ‘cosa juzgada’”, añade el clip, en el que se afirma que la intención de Sasha Sokol supuestamente es buscar una condena “punitiva”.

Esto último, según el video, se confirma cuando la intérprete de ‘Rueda mi mente’ anunció que, tras la disculpa de Luis de Llano, se asesorará con un equipo de abogados penalistas.

“Confirma que la intención del texto fue siempre inducir al sentenciado a caer en la trampa de la confesión de un delito que actualmente no prescribe. Ganó la condena restitutiva, la quiere punitiva”, indica.

Finalmente, señala que serán los juzgados quienes determinen si las disculpas que ofreció fueron válidas o si hubo un incumplimiento: “El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando derechos humanos básicos”, finaliza.

¿Por qué Sasha Sokol rechazó las disculpas de Luis de Llano?

Sasha Sokol rechazó el video de disculpas de Luis de Llano porque, de acuerdo con su defensa, el productor no respetó el contenido ni el procedimiento establecidos en la sentencia judicial. La cantante explicó que el texto que debía leer fue aprobado por el Juzgado y firmado por ella desde enero de 2026, por lo que no podía sustituirlo por un discurso diferente.

Entre los puntos que debía reconocer el productor estaba que Sasha tenía 14 años cuando comenzó su relación con él, por lo que no estaba en condiciones de consentirla. También debía admitir que actuó desde una posición de poder y aclarar que los padres de la cantante no fueron cómplices de lo ocurrido.

La sentencia civil contra Luis de Llano establece que debe ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hacer declaraciones sobre el caso y pagar una indemnización por daño moral. (Foto: Captura de pantalla).

Además, Luis de Llano tenía que entregar primero la grabación al Juzgado para que Sasha pudiera revisarla y, posteriormente, obtener autorización para difundirla. Sin embargo, publicó el video sin completar esos pasos, según los abogados de la intérprete.

Por ello, la cantante consideró que el productor incumplió nuevamente la sentencia y advirtió que tenía prohibido mencionarla públicamente fuera de los términos establecidos por el tribunal.