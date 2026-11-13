Accidente en la México-Cuernavaca: Camión de carga vuelca y bloquea ambos sentidos en pleno puente

Puente, Buen Fin, pero un accidente en la México-Cuernavaca. Aquellos automovilistas que piensen en utilizar la carretera que conecta Morelos con la Ciudad de México deben tomar sus precauciones.

Poco después del mediodía, un camión de carga se volcó en carriles de la carretera México-Cuernavaca este viernes 13 de noviembre y bloqueó la circulación en ambos sentidos.

Las primeras versiones sugieren que el vehículo se venció por el peso que colocaron en un centro de recolección de materiales reciclados.

Al lugar del accidente llegaron grúas para retirar la unidad volcada, mientras tanto, los automovilistas no pudieron circular hacia ninguna dirección. El conductor de la unidad resultó ileso y no hubo ninguna persona fallecida.

Vecinos que se encuentran cerca del lugar aseguraron que se escuchó un estruendo por la caída del vehículo; sin embargo, no hubo pérdidas humanas, solo algunos daños materiales.

¿Por qué es puente este 13 de noviembre y cuándo se reactivan las actividades?

Recordar que este fin de semana es puente; muchas familias de la Ciudad de México suelen viajar a Cuernavaca o incluso Acapulco, Guerrero, para disfrutar de un clima más cálido.

La mayoría de las actividades en los centros de trabajo y de estudio no se normalizarán hasta el 17 de noviembre, pues el próximo lunes 16 es un día feriado.

Detrás del día de asueto está la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

A esta festividad se suma que de este 13 hasta el 17 de noviembre se celebra el llamado Buen Fin, un fin de semana en que comercios de diferentes sectores ofrecen descuentos para fomentar el comercio a nivel nacional.

Habitualmente, tiendas de autoservicio y departamentales reducen algunos de los productos que ofrecen y la banca ofrece mayores facilidades de pago o bonificaciones con el único fin de incentivar a la población a adquirir nuevos productos.