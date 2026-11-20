La Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo sus principales ciudades, tendrá cielo nublado. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 21 de noviembre, el clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, será de cielo nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas agradables, con máximas de hasta 24°C. No se esperan lluvias para la jornada.

¿Cuál ciudad de Nuevo León tendrá las temperaturas más altas?

Este sábado, Monterrey espera una mínima de 12.3°C y una máxima de 22.3°C. San Pedro Garza García tendrá temperaturas entre 11.3°C y 21.3°C. Se pronostican mañanas frescas y tardes templadas en la zona.

Guadalupe tendrá grados entre 13.0°C y 23.0°C. Apodaca espera los valores más altos, con un rango de 14.7°C a 24.3°C. Se observa que Apodaca será la ciudad más cálida de la Zona Metropolitana este sábado.

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León este sábado?

La Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo sus principales ciudades, tendrá cielo nublado. No se espera probabilidad de lluvia para este sábado. Así, los habitantes disfrutarán de un día seco y sin interrupciones por precipitaciones.

Los vientos serán ligeros en la Zona Metropolitana de Monterrey. Monterrey y Guadalupe esperan 6 km/h. San Pedro Garza García tendrá 5 km/h, y Apodaca registrará 7 km/h. La nubosidad será constante en la región.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 24°C, mínima de 13°C, medio nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máxima de 24°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 23 de noviembre: Máxima de 19°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

Los próximos días mantendrán temperaturas estables el fin de semana, con máximas de 24°C. Sin embargo, el lunes 23 de noviembre habrá un descenso, con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C. Esto señala un cambio en el clima regional.

¿Cómo prepararse para el clima templado en Nuevo León?

Ante las temperaturas templadas, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Si realiza actividades al aire libre, usar protector solar es prudente. Vestir ropa ligera y cómoda ayudará a disfrutar del día sin complicaciones.

Para este sábado, se sugiere vestir con prendas de manga larga o un suéter ligero por la mañana. Por las tardes, la ropa más ligera será suficiente. No es necesario llevar paraguas, ya que no se esperan lluvias.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para Nuevo León?

La información oficial del clima proviene del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León. Se recomienda consultar sus plataformas para actualizaciones. No se dispone de datos sobre la calidad del aire para este pronóstico.

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