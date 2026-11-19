El viento soplará a 6 km/h. Por su parte, San Pedro Garza García tendrá una mínima de 11.7°C y una máxima de 22.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes 20 de noviembre, el clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se prepara para mañanas frescas y tardes templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que los cielos estarán entre medio nublados y nublados, con vientos moderados, y las temperaturas variarán entre los distintos municipios de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este viernes?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima alcanzará los 23.0°C. El viento soplará a 6 km/h. Por su parte, San Pedro Garza García tendrá una mínima de 11.7°C y una máxima de 22.0°C, con vientos de 5 km/h, mostrando condiciones similares pero ligeramente más frescas.

Guadalupe experimentará temperaturas entre 13.3°C y 23.7°C, con un viento de 6 km/h. En contraste, Apodaca registrará la máxima más alta de la región, llegando a 25.7°C, con una mínima de 14.7°C y vientos de 8 km/h, presentando un ambiente más cálido y nublado.

¿Qué condiciones climáticas tendrá Nuevo León el viernes?

Para el viernes, la mayoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo municipios como Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe, tendrá un cielo medio nublado.

Esto significa que habrá presencia de nubes, pero sin probabilidad de lluvias significativas, permitiendo algunas horas de sol durante el día.

(Carachure Bautista Jesús)

Por otro lado, Apodaca se distinguirá con un cielo completamente nublado durante gran parte del día. Los vientos serán generalmente ligeros a moderados en toda la zona, con velocidades entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco sin fuertes ráfagas.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 22°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 7 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 24°C, mínima de 13°C, cielo despejado, viento de 4 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana es un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 24°C el sábado. Las mañanas se mantendrán frescas, mientras que el domingo volverá la nubosidad. Este patrón se alinea con la masa de aire polar asociada al frente frío número 6 que mantiene un ambiente fresco en el noreste de México.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Nuevo León?

Ante las mañanas frescas, se recomienda a la población de Nuevo León vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día.

Es importante mantenerse hidratado, incluso si el ambiente no se siente cálido, y prestar atención especial a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a las variaciones térmicas.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere llevar una chamarra ligera o suéter, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas a mano nunca está de más, sobre todo si el cielo se mantiene nublado, como en Apodaca.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para Nuevo León?

La información oficial del clima para Nuevo León es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado.

Se aconseja a la ciudadanía consultar estas fuentes regularmente para obtener las actualizaciones más recientes y seguir las recomendaciones en caso de cualquier cambio significativo en las condiciones.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.