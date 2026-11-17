Este miércoles 18 de noviembre, el clima en Nuevo León presentará un cielo mayormente nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se esperan temperaturas frescas y chubascos aislados. Estas condiciones se deben al frente frío número 6 y un canal de baja presión, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en la Zona Metropolitana de Monterrey?

En Monterrey, las temperaturas variarán de 11.3°C de mínima a 20.0°C de máxima. San Pedro Garza García registrará entre 10.3°C y 19.0°C. Guadalupe espera grados de 11.7°C a 20.7°C. Por su parte, Apodaca tendrá de 13.3°C a 22.0°C.

Las diferencias entre las ciudades son notables; Apodaca se presenta como la más cálida, mientras San Pedro Garza García tendrá los grados más bajos. El cielo nublado dominará la jornada en toda la zona, sin cambios significativos en las condiciones atmosféricas durante el día.

¿Lloverá este miércoles en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Aunque el cielo estará nublado, la probabilidad de lluvia se mantiene baja para la mayor parte del día en la Zona Metropolitana de Monterrey. Sin embargo, el frente frío número 6 puede ocasionar intervalos de chubascos aislados, principalmente en el sur y oriente de Nuevo León, sin que se esperen aguaceros fuertes.

Los vientos se sentirán ligeros en la región, con velocidades de entre 6 y 7 km/h en las distintas ciudades. La masa de aire polar asociada al frente frío causará un descenso de temperaturas en el norte y noreste del país, pero sin rachas fuertes en la Zona Metropolitana.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 18 de noviembre : Máxima de 19°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 19°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Jueves 19 de noviembre : Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Viernes 20 de noviembre: Máxima de 21°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el resto de la semana indica un aumento gradual de las temperaturas. Se espera que los días jueves y viernes presenten un ligero ascenso en los grados máximos y mínimos, aunque el cielo seguirá mayormente nublado, manteniendo el ambiente fresco en las mañanas.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Nuevo León?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente si realiza actividades al aire libre. Aunque las temperaturas son frescas, es importante cuidar la garganta y evitar cambios bruscos de temperatura. Personas con enfermedades respiratorias deben tomar precauciones adicionales.

Para este miércoles, se sugiere vestir con varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Un suéter o chamarra ligera será útil, sobre todo por la mañana y noche. Llevar un paraguas es buena idea ante la posibilidad de chubascos aislados.

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