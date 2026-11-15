Aseguran 1.8 toneladas de pulpo en Yucatán; transportaban producto sin permisos

La Semar y Conapesca inspeccionaron dos vehículos que transportaban pulpo, boquinete y pargo sin documentación. (Semar).

La Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dieron un golpe a la pesca furtiva con el aseguramiento precautorio de mil 834 kilogramos de producto pesquero, entre pulpo, boquinete y pargo, durante un operativo de inspección y vigilancia en la carretera Progreso-Telchac Puerto.

La Novena Zona Naval informó que durante el operativo fueron inspeccionados dos vehículos que transportaban recursos marinos sin documentación que acreditara su legal procedencia.

El aseguramiento ocurre en un contexto de preocupación de las organizaciones pesqueras por el avance de la pesca furtiva, quienes señalaron que la falta de inspección y vigilancia favorece la extracción ilegal de especies, genera competencia desleal para quienes cumplen con la regulación y presiona los recursos marinos.

Por ello, pidieron el reforzamiento de los operativos de vigilancia en los puertos pesqueros.

¿Qué especies transportaban?

De acuerdo con información de la Novena Zona Naval, en la primera intervención, las autoridades revisaron un vehículo tipo redilas en el que encontraron 600 kilogramos de pulpo, 17 de boquinete y 17 de pargo.

Ante la falta de comprobantes, personal de Conapesca procedió a la retención precautoria de la unidad y del producto.

El aseguramiento de producto marino ocurrió en la carretera Progreso-Telchac Puerto, en Yucatán. (Semar).

Posteriormente, en el mismo punto de control, fue inspeccionado un segundo vehículo que transportaba mil 200 kilogramos de pulpo, también sin documentos que acreditaran su procedencia legal.

En total, fueron asegurados mil 834 kilogramos de producto pesquero, de los cuales mil 800 correspondieron a pulpo, 17 a boquinete y 17 a pargo. También quedaron bajo resguardo los dos vehículos.

Estos operativos, señaló la Secretaría de Marina, forman parte de las acciones de vigilancia pesquera que realiza en coordinación con instituciones federales para proteger los recursos marinos y verificar el cumplimiento de la normatividad.

La Novena Zona Naval precisó que las unidades y los productos quedaron bajo acta de depósito y a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos administrativos correspondientes.