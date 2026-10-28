Sentencian a hombre por tráfico de totoaba: Deberá pasar 4 años de cárcel y pagar 19 millones de pesos

Autoridades mexicanas condenaron a cuatro años de prisión y al pago de 19 millones de pesos a un hombre detenido en 2019, en Sonora, con 41 vejigas natatorias de totoaba, un pez en peligro de extinción cuyo buche es muy cotizado en el mercado negro asiático.

En un comunicado emitido este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) de México señaló que la sentencia contra el hombre se obtuvo tras una investigación coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La condena fue dictada por su responsabilidad penal en un delito contra la biodiversidad, en unos hechos que ocurrieron el 10 de diciembre de 2019, cuando agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Estatal de Seguridad Pública en Sonora detuvieron al sujeto en posesión de 35 envoltorios que contenían las vejigas natatorias.

En México, la pesca del totoaba, de hasta dos metros de largo y 150 kilos de peso, está prohibida, pero su gran valor en el mercado negro chino hace atractivo al pez porque a su vejiga natatoria se le atribuyen capacidades curativas y afrodisíacas.

México protege a la totoaba, especie en peligro de extinción

En junio de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México dio cuenta de que unas 40 mil crías de totoaba, de alrededor de 25 centímetros de longitud, fueron liberadas en la playa Santispac, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, golfo de California, cifra con la que sumaron 270 mil totoabas liberadas en la región.

En 1991 la especie fue declarada oficialmente en peligro de extinción, aunque las acciones de repoblación implementadas contribuyen, poco a poco, a su recuperación.

La Semarnat indicó en aquel momento que la repoblación de totoaba en su lugar de origen se debe a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), de las cuales en México hay nueve que se dedican al cuidado de esta corvina en Baja California y Baja California Sur, en donde se han producido alrededor de tres millones de totoabas en los últimos años.

Y precisó que poco más de un 20 por ciento de estas totoabas habían sido liberadas para repoblar y para reforzar la población de vida silvestre.