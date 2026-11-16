Lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas marcarán el pronóstico del clima en México por la llegada del Frente Frío 7. (Cuartoscuro).

El Frente Frío número 7 se aproximará durante la noche de este lunes 16 de noviembre al noroeste de México y comenzará a recorrer esa región a partir del martes, con lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas. Además, otro sistema frontal mantendrá condiciones de frío en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para las próximas 96 horas, el nuevo frente frío estará asociado con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá cambios en las condiciones del clima en el noroeste y norte del territorio nacional.

Sin embargo, el descenso de temperaturas previsto para este lunes y martes también estará relacionado con el Frente Frío número 6, cuya masa de aire polar afectará principalmente al norte, noreste, oriente y centro de México.

El Frente Frío 7 llegará al noroeste de México mientras el Frente Frío 6 mantiene bajas temperaturas en el norte, centro y oriente. (Cuartoscuro). (Fotógrafo Especial)

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta menos cinco grados?

Para la madrugada del martes 17 de noviembre se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

En tanto, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca.

Para el miércoles 18 de noviembre, las condiciones de frío continuarán en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados.

Asimismo, se prevén valores de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué estados tendrán lluvias por el Frente Frío 7?

A partir del martes, el Frente Frío número 7 recorrerá el noroeste del país y ocasionará lluvias con intervalos de chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas.

Para ese día se pronostican intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora, mientras que también se esperan lluvias aisladas en Chihuahua.

El miércoles 18 de noviembre, el sistema frontal recorrerá el noroeste y norte de México, donde favorecerá la probabilidad de lluvias y chubascos, además de rachas de viento.

Para el jueves 19, el nuevo frente frío se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, con lluvias y vientos fuertes en esas regiones.

En tanto, para el viernes 20 de noviembre, el sistema se ubicará sobre la frontera noreste de México, donde interactuará con un canal de baja presión en el occidente del golfo de México.

¿Qué otros estados tendrán lluvias esta semana?

Además de los efectos del Frente Frío número 7, el Frente Frío número 6 y otros sistemas meteorológicos favorecerán precipitaciones en distintas regiones del país.

Para este lunes 16 de noviembre se pronostican lluvias puntuales intensas en el norte de Puebla, norte de Oaxaca y norte y centro de Veracruz.

También se esperan lluvias muy fuertes en el este de San Luis Potosí, norte y este de Hidalgo y este de Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Querétaro, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.