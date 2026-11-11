Frente frío 5 entra a México: ¿Qué estados prevén de -5 a 0 grados HOY?

Debido al frente frío, se presentarán lluvias y chubascos en distintos estados.

El frente frío 5 ingresa a México a partir de este miércoles 11 de noviembre, por lo que se prevé que haya estados y regiones con temperaturas ‘congelantes’ en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el nuevo frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional y tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical.

Por esa razón, hay probabilidad de lluvias muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila.

Mientras que la masa de aire frío asociada al frente propiciará viento de norte con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas.

¿Dónde se congelarán con temperaturas de hasta -5 grados?

El SMN alertó que habrá temperaturas muy bajas, de -5 hasta 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla tendrán temperatura de 0 a 5 grados durante la noche y las primeras horas de la madrugada.

En contraste, todavía hay entidades que esperan temperaturas cálidas de 35 a 40 grados, entre ellas:

Sur de Sonora.

Sinaloa.

Nayarit.

Jalisco .

. Colima.

Michoacán .

. Guerrero.

Oaxaca .

. Chiapas.

Campeche .

. Yucatán.

Los estados donde habrá temperaturas de 30 a 35 grados son:

Baja California Sur.

Morelos.

Suroeste de Puebla.

Centro y sur de Veracruz .

. Tabasco.

Quintana Roo.

¿Dónde habrá lluvias y chubascos hoy 11 de noviembre?

Los canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México y la península de Yucatán ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste del país, incluyendo el Valle de México.

Las precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes ocurrirán este miércoles en las siguientes regiones:

Suroeste de Tamaulipas.

Centro y este de San Luis Potosí .

. Norte de Hidalgo.

Norte de Puebla .

. Norte de Veracruz.

Norte y este de Chiapas.

Los chubascos con lluvias puntuales ocurrirán en el sur de Nuevo León, norte de Querétaro, noroeste de Oaxaca, sur de Tabasco y sureste de Quintana Roo. Mientras que los intervalos de chubascos serán en los siguientes estados:

Coahuila.

Zacatecas.

Guanajuato .

. Michoacán.

Guerrero .

. Morelos.

Ciudad de México.

Estado de México.

Tlaxcala .

. Campeche.

Yucatán.

Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima solo tendrán algunas lluvias aisladas durante este miércoles.

Los efectos del frente frío permanecerán hasta el sábado, mientras que la masa de aire frío modificará sus características térmicas, dejando de afectar a la República Mexicana.