Clima en Península de Yucatán: Habrá cielo nublado y temperaturas cálidas este miércoles

El miércoles 11 de noviembre, la Península de Yucatán se prepara para un día con cielos mayormente nublados y temperaturas cálidas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará condiciones diversas, con máximas que alcanzarán los 36°C en algunas zonas.

Este pronóstico impactará a ciudades clave como Mérida, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, donde se anticipan chubascos dispersos.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 18.7°C y la máxima de 31.7°C, con cielo nublado. El viento soplará a 6 km/h. Específicamente, el municipio de Mérida registrará temperaturas que irán de los 18°C a los 36°C a lo largo del día, mostrando la variabilidad de la jornada.

Para Cancún y Chetumal, ambas en Quintana Roo, se esperan mínimas de 22.0°C y máximas de 29.0°C, con vientos de 10 km/h y cielos nublados. Tulum tendrá una mínima de 20.0°C y una máxima de 30.7°C, con vientos suaves de 6 km/h. Playa del Carmen registrará una mínima de 20.3°C y una máxima de 29.7°C, con vientos a 7 km/h, todas con cielo nublado.

¿Habrá lluvias mañana en las ciudades del Caribe Mexicano?

La Península de Yucatán, incluyendo la mayor parte del Caribe Mexicano, tendrá cielos predominantemente nublados durante el miércoles.

El ingreso de humedad del mar Caribe y un canal de baja presión en el sureste del país propiciarán lluvias con intervalos de chubascos, especialmente en el sureste de la República Mexicana, lo que incluye a la península.

Aunque los vientos serán generalmente ligeros, con velocidades que varían entre los 6 y 10 km/h en las principales ciudades, la sensación de bochorno podría aumentar debido a la nubosidad.

Las diferencias en las temperaturas máximas y mínimas entre Mérida y las ciudades costeras de Quintana Roo serán notables, con Mérida registrando los valores más elevados.

¿Cómo estará el clima en Yucatán y Quintana Roo esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 11 de noviembre: Máxima de 36°C, mínima de 19°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 12 de noviembre: Máxima de 34°C, mínima de 19°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 25°C, mínima de 18°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas hacia el final de la semana, especialmente para el viernes 13 de noviembre, cuando la máxima bajará a 25°C.

Las condiciones de cielo nublado se mantendrán, con vientos ligeros que irán disminuyendo progresivamente, lo que sugiere un ambiente más fresco.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en la Península de Yucatán?

Ante las temperaturas que se esperan, es esencial mantenerse hidratado bebiendo mucha agua, incluso si no se tiene sed.

Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación, especialmente en las zonas con las máximas temperaturas.

Usar ropa ligera de colores claros y manga larga es una buena medida para protegerse del sol. También es recomendable aplicar protector solar y usar gorra o sombrero al salir.

Estas precauciones son importantes para todos los residentes y visitantes de la Península de Yucatán, incluyendo las áreas costeras y la capital.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en México?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil de cada estado.

Estos organismos ofrecen datos precisos y alertas sobre cualquier cambio significativo en las condiciones atmosféricas, ayudando a la población a planificar su día de forma segura.

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