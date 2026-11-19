Pablo Lyle está cada vez más cerca de concluir la condena que cumple en Estados Unidos. A casi cuatro años de que un jurado lo declarara culpable de homicidio involuntario, el actor tiene prevista una fecha para abandonar la prisión, noticia que provocó reacciones.

Una de ellas fue Andrea Legarreta, quien es su amiga. Durante una emisión del programa Hoy, la conductora habló sobre el cumpleaños número 40 de Lyle y aseguró que ha mantenido contacto con él durante este proceso.

Karla Souza (compartieron créditos en la telenovela Verano de amor), manifestó que le desea lo mejor, aunque consideró que el caso debe servir para reflexionar sobre la violencia y las conductas machistas que se normalizan.

Pablo Lyle cumpliría su condena en diciembre. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Cuándo sale Pablo Lyle de prisión?

La fecha prevista en la cual Pablo Lyle saldría de prisión en Florida es el 29 de diciembre de 2026, de acuerdo con Telemundo. El actor cumple una sentencia de cinco años por homicidio involuntario, dictada en febrero de 2023.

La salida del penal no significa que pueda abandonar de inmediato Estados Unidos ni que quedará libre para regresar a México. Al concluir su condena, el intérprete pasaría a custodia de las autoridades migratorias, mientras se resuelve el procedimiento correspondiente para su deportación.

La fecha de salida se adelantó respecto a la estimación inicial, que contemplaba que permaneciera en prisión hasta septiembre de 2027. Entre los factores señalados en los reportes sobre su caso están el tiempo que pasó bajo arresto domiciliario antes de recibir sentencia y los beneficios penitenciarios relacionados con su comportamiento.

Andrea Legarreta habló sobre el actor Pablo Lyle durante la transmisión del programa Hoy’, el 18 de noviembre. La conductora le dedicó un mensaje de felicitación y expresó su emoción porque, según dijo, está cerca de terminar su condena.

“Hoy cumple 40 Pablo, feliz cumpleaños. Le mandamos mucha, mucha luz, soplaremos una velita para él. Ya está muy próximo a salir, ya cumpliendo su condena”, comentó.

“Fueron dos familias, pero como dicen, sufrimiento es crecimiento, y créanme, he estado cerca de él y en verdad está, de muchas maneras, está bien, en crecimiento, en agradecimiento, espiritualmente está enorme. Me urge que lo vean”, agregó.

Andrea Legarreta felicitó a Pablo Lyle en su cumpleaños. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Karla Souza sobre la salida de Pablo Lyle de prisión?

Karla Souza también fue cuestionada sobre la próxima salida del actor. La protagonista de Nosotros los Nobles reconoció que le da gusto que pueda reencontrarse con sus hijos, aunque señaló que el caso debe dejar una reflexión sobre las consecuencias de las agresiones físicas.

“Espero que sea una lección para todos el ver que realmente la violencia no es solución de ninguna manera y que eso es producto perfecto de lo que es una sociedad machista y cómo estamos aplaudiéndole a ese tipo de comportamientos y acciones a los hombres, a los niños”, señaló en un encuentro con la prensa.

Souza también dijo que le provocó tristeza ver al actor Pablo Lyle atravesar esta situación y que le enviaba buenos deseos a la distancia. No obstante, insistió en que las personas que vieron el video del altercado deberían reflexionar antes de recurrir a una agresión física.

¿Qué hizo Pablo Lyle y por qué fue condenado?

El caso de Pablo Lyle comenzó el 31 de marzo de 2019, después de un altercado vial en Miami, Florida. El actor viajaba en un vehículo cuando se produjo una discusión con un hombre identificado como Juan Ricardo Hernández.

Durante el enfrentamiento, Lyle descendió del automóvil y golpeó a Hernández en el rostro. El hombre cayó al pavimento y fue trasladado a un hospital, donde murió cuatro días después a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El proceso judicial se prolongó durante varios años. En octubre de 2022, un jurado declaró culpable al actor de homicidio involuntario y, en febrero de 2023, una jueza le impuso una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.