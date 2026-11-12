Karla Souza en ‘Grey’s Anatomy’: Esto sabemos del nuevo spin off

Karla Souza se incorpora al universo de Grey’s Anatomy como protagonista de una nueva serie derivada que llevará las historias médicas a un escenario distinto: una comunidad rural del oeste de Texas. La actriz mexicana encabezará el reparto del proyecto creado por Shonda Rhimes y Meg Marinis, que todavía no tiene título oficial.

La producción marca el regreso de Souza a Shondaland, compañía detrás de algunas de las series más reconocidas de la televisión estadounidense. La intérprete es recordada por su papel de Laurel Castillo en How to Get Away With Murder, donde compartió créditos con Viola Davis.

Karla Souza confirmó su participación mediante un video de TikTok. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Antonio Cruz)

¿De qué trata el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’?

La nueva serie de Grey’s Anatomy se desarrollará en un centro médico rural del oeste de Texas, donde un equipo de profesionales de la salud atenderá a pacientes que viven lejos de los grandes hospitales y tienen pocas alternativas para recibir atención.

A diferencia de la producción original, cuya historia se concentra en el Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle, esta ficción explorará los desafíos de ejercer la medicina en una comunidad con recursos limitados y grandes distancias entre los servicios médicos.

De acuerdo con la descripción compartida por ABC, será un drama intenso sobre un equipo que trabaja en un centro médico rural, considerado la última oportunidad de atención antes de llegar a una extensa zona prácticamente deshabitada.

La historia busca mostrar otra realidad del ejercicio médico: las decisiones que deben tomar los doctores cuando no cuentan con la infraestructura de un hospital urbano y cada caso puede representar un desafío distinto.

¿Qué personaje interpretará Karla Souza en ‘Grey’s Anatomy’?

Karla Souza dará vida a Carolina ‘Lina’ Hall, una doctora de alrededor de 40 años descrita como una mujer cínica y atormentada. El personaje está al frente del centro médico ubicado en una pequeña localidad de West Texas.

Por ahora, ella es la primera integrante del reparto anunciada oficialmente. No se han revelado los nombres de otros actores que participarán en la producción.

“Ni siquiera sé por dónde empezar, mantuvimos este secreto por un tiempo, así que estoy más que emocionada de compartirlo. Nunca en mis sueños imaginé que yo Karla Souza llegaría a liderar un show de Shonda Rhimes (...) Han dado una voz y una visibilidad a las mujeres y ahora se nos confía contar una de estar historias, honestamente es un poco surrealista”, explicó la actriz mexicana.

¿Cuándo se estrena el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ y dónde se grabará?

El nuevo spin-off de Grey’s Anatomy tiene previsto su estreno durante la temporada televisiva 2027-2028 de ABC. Aunque inicialmente se contemplaba su llegada en el ciclo 2026-2027, el lanzamiento fue aplazado.

La producción se trasladará a Albuquerque, Nuevo México, donde comenzará a filmarse durante 2027. Este cambio representa una novedad para la franquicia, pues las anteriores series relacionadas con Grey’s Anatomy se produjeron en California.

La historia, sin embargo, estará ambientada en el oeste de Texas. Hasta el momento no se ha anunciado un día específico para el estreno ni se ha confirmado cuándo llegará a las plataformas de streaming en México.