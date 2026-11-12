¡‘Avengers: Endgame Encore’ llega al streaming! ¿Cuándo y dónde se estrena la película?

‘Avengers: Endgame Encore’ incorpora alrededor de cuatro minutos de material adicional, con escenas que conectan con la historia de ‘Avengers: Doomsday’. (Foto: Disney Press/ Unsplash)

Si ya comenzaste el maratón de películas y series de Marvel para entender el multiverso de cara al estreno de Avengers: Doomsday, hay un título que debes incluir en tu lista: Avengers: Endgame. Su versión Encore, que llegó a los cines con escenas adicionales relacionadas con la próxima película de los Vengadores, ahora estará disponible en streaming para que puedas verla desde casa.

Esta versión tiene un atractivo especial para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que incorpora escenas inéditas que establecen conexiones con la próxima película de los Vengadores. Hasta ahora, solo quienes acudieron al reestreno en cines habían tenido la oportunidad de conocer estas novedades.

La llegada de Avengers: Endgame Encore ocurre a poco más de un mes de que se estrene Avengers: Doomsday, una producción que reunirá a diferentes personajes de Marvel frente a una nueva amenaza. Además, el final de VisionQuest dio un giro inesperado al presentar una conexión directa con el Doctor Doom.

La nueva película de 'Avengers' reúne a los nuevos personajes de Marvel, como Los 4 Fantásticos, con los del pasado, entre ellos el Capitán América. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Endgame Encore’ en streaming?

Los seguidores de Marvel podrán volver a ver la batalla contra Thanos y descubrir el contenido adicional de Avengers: Endgame Encore a partir de este viernes 13 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Disney+.

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026.

Viernes 13 de noviembre de 2026. Dónde ver: Disney+.

La noticia fue confirmada por Disney a través de sus redes sociales, donde anunció la incorporación de esta edición al catálogo de la plataforma. Su estreno también marca el inicio de la cuenta regresiva para Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas de Marvel Studios.

¿Qué material adicional contiene ‘Avengers: Endgame Encore’?

Uno de los principales atractivos de Avengers: Endgame Encore son sus aproximadamente cuatro minutos de contenido adicional, distribuidos en cuatro escenas que modifican el cierre de la película y adelantan acontecimientos relacionados con la próxima reunión de los Vengadores.

Entre las novedades se encuentran una secuencia extendida con Steve Rogers y Peggy Carter, la aparición de Loki, escenas poscréditos con Bruce Banner y la Autoridad de Variación Temporal (TVA), así como un adelanto de Doctor Doom.

Todo este material establece conexiones con Avengers: Doomsday y prepara el terreno para la historia que llegará a las salas de cine en diciembre. Si todavía no has visto la versión Encore, te recomendamos hacerlo en Disney+ antes de continuar con la lectura, pues a continuación describiremos las escenas adicionales y sus respectivos spoilers.

La primera modificación aparece en el desenlace de Avengers: Endgame. Después de devolver las Gemas del Infinito a sus respectivos lugares en el tiempo, Steve Rogers decide quedarse en el pasado para compartir su vida con Peggy Carter.

En la versión que llegó a los cines en 2019, la historia termina con ambos personajes bailando juntos, después de que el Capitán América cumpliera su promesa de compartir ese momento con ella. Sin embargo, la edición Encore amplía la secuencia y presenta una visita inesperada: Loki aparece frente a la pareja.

El personaje interpretado por Tom Hiddleston llega desde su etapa relacionada con la TVA y advierte sobre las consecuencias que pueden tener las alteraciones en las líneas temporales.

Otra de las secuencias adicionales muestra qué ocurrió con Bruce Banner después de los acontecimientos de Spider-Man: Brand New Day. En la escena, Doctor Doom irrumpe en el bunker, donde estaba el héroe para llevárselo.

La TVA también tiene una participación en el material adicional. En esta secuencia aparecen Mobius, Casey, Ouroboros y Miss Minutes, quienes descubren que diferentes universos están amenazado.

Finalmente, la edición incorpora una secuencia relacionada con la fabricación de la máscara de Doctor Doom. Durante los créditos de la película original se escuchaban golpes metálicos que recordaban el momento en el que Tony Stark construyó su primera armadura de Iron Man; sin embargo, ahora las imágenes muestran a Victor Von Doom forjando su propia máscara.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

Después de los acontecimientos de Avengers: Endgame Encore y las revelaciones de VisionQuest, la siguiente parada para los seguidores de Marvel será Avengers: Doomsday, cuyo estreno en los cines de México está programado para el 17 de diciembre de 2026.

La nueva película, dirigida por los hermanos Russo, presentará un enfrentamiento entre los superhéroes y Doctor Doom, un personaje de los cómics de Marvel que será interpretado por Robert Downey Jr.

Entre los regresos anunciados se encuentra Chris Evans como Steve Rogers, además de Chris Hemsworth como Thor. La producción también reunirá a integrantes de los X-Men de las películas de Fox, como Patrick Stewart —quien grabó la cinta antes de fallecer—, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Channing Tatum.

A ellos se suman personajes de otras etapas del UCM, entre ellos los Cuatro Fantásticos, con Pedro Pascal y Vanessa Kirby, así como integrantes de los Thunderbolts, como Florence Pugh y David Harbour. El reparto también contempla a personajes como Peter Parker y Scott Lang.