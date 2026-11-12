Desde los primeros días de marzo, cuando ocurrió el cierre del estrecho de Ormuz que impulsó los precios internacionales del petróleo por arriba de los cien dólares por barril, las reuniones con participantes de los mercados financieros en Londres, Nueva York, Sao Paulo y la Ciudad de México abordaban de una forma u otra un punto similar: qué impacto tendrá el choque petrolero sobre los balances externos y fiscales del país. Desde un primer momento pensé en dos respuestas de bolsillo. Una sugería que el país, como exportador de crudo, ganaría. La otra, que como importador de gasolinas que además estimula su precio, saldría perdiendo. Ambas eran correctas y, por eso mismo, insuficientes.

A ocho meses del inicio de estas conversaciones, la respuesta sigue estando en un principio de la física: el de los vasos comunicantes. Cuando varios recipientes están conectados, el líquido que se vierte en alguno de ellos termina repartido entre todos, hasta que el nivel de todos los recipientes se iguala. Del mismo modo, el choque que se originó en un estrecho al otro lado del mundo terminó por repartirse entre diferentes recipientes de la contabilidad presupuestaria de nuestro país.

El primero es el más visible. El estímulo al IEPS es ingreso al que se renuncia, no una erogación; su costo se nota en una recaudación que se encoge. Nuestras estimaciones en Finamex ubican el costo fiscal de 2026 por encima de los 200 mil millones de pesos (mmdp), cerca de 0.5% del PIB, si los estímulos vigentes se mantienen en promedio hasta el cierre del año. La recaudación por combustibles cerraría en torno a 330 mmdp, frente a 444 mmdp de 2025 y los 473 mmdp aprobados en la Ley de Ingresos para este año.

La magnitud se entiende mejor mes a mes. Entre enero y agosto se recaudaron en promedio unos 35 mmdp mensuales; para el último tercio del año, nuestra estimación implica que esa cifra ronde los 15 mmdp al mes. El diésel explica buena parte del ajuste: desde el 12 de septiembre su estímulo es de 100%, de modo que su cuota efectiva es cero, y Hacienda activó además un estímulo complementario que los contribuyentes acreditan contra otros impuestos, principalmente el ISR. Esta medida no se aplicaba desde noviembre de 2022, pero es la señal de que el amortiguador del IEPS llegó a su tope estatutario y que su costo empezó a escurrir hacia otro vaso.

Es pertinente recordar que en 2022 el mismo mecanismo costó cerca de 1.3% del PIB, más del doble de lo que estimamos para este año, y que en noviembre el estímulo a las gasolinas ha bajado de forma notable. Siguiendo la analogía de la física, el vaso del consumidor recibió mucha agua, pero no se desbordó.

El segundo recipiente es la CFE. En el tercer trimestre, sus costos de combustibles y energía subieron 30.2%, mientras sus ingresos apenas crecieron 1.1%. La razón no fue el gas, más barato que un año antes, sino el agua en su sentido literal: la generación hidroeléctrica cayó 27% y fue sustituida, sobre todo por la noche, por plantas de combustóleo, carbón y turbogás. Esas centrales fijaron el precio mayorista, que subió 56% según datos del CENACE. El subsidio a las tarifas, en cambio, se quedó en 26.3 mil millones de pesos por trimestre, idéntico al del primer semestre. Por lo tanto, antes de incorporar los efectos cambiarios, la CFE pasó de una utilidad de 19.2 mil millones a una pérdida.

El tercer vaso es Pemex, y es el único que recibió agua a favor. Como el país exporta crudo e importa refinados, el diferencial entre ambos, que alcanzó 44 dólares por barril, es absorbido por el que refina. El Sistema Nacional de Refinación procesó 1.14 millones de barriles diarios en el tercer trimestre, su mayor nivel desde 2014. Hacienda capturó parte de la bonanza en el petróleo a través del Derecho Petrolero para el Bienestar, que sumó 9.9 mil millones de dólares a septiembre. Sin embargo, alrededor de 80% de la ganancia por sustitución de importaciones proviene del diferencial de precios. Durará mientras se mantenga activo el conflicto y la disrupción del mercado físico.

Lo que una ventanilla dejó de cobrar, otra lo recuperó en parte. Pero esa compensación descansa en precios que nadie controla y en un sistema eléctrico cuya nueva capacidad firme llegará, hasta 2028 o 2029.

Ahí está la tensión del Paquete Económico 2027. Los supuestos de Hacienda trazan otro escenario: una Mezcla Mexicana de 61.8 dólares por barril, frente a 78.4 estimados para este año; una transferencia constante en términos reales para el subsidio eléctrico, de 90.4 mil millones de pesos; un recorte de 8.5% real al presupuesto de la CFE y una meta de superávit mayor, de 25 mil millones. En conjunto, el paquete asume que los vasos se vaciarán solos. No parece un supuesto descabellado, pero tampoco representa un plan.

Los vasos comunicantes tienen una propiedad que conviene no olvidar: el líquido no se evapora por estar repartido. Si el verano de 2027 se parece al de 2026, con menos lluvia, demanda récord y crudo caro, el agua volverá a buscar dónde acomodarse, y esta vez los recipientes estarán más llenos.