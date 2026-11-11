Crecer con disciplina en un entorno de transformación

Las empresas operan en un entorno donde ya no existe una sola variable capaz de explicar las decisiones de negocio. Tasas de interés, inflación, movimientos cambiarios, tensiones geopolíticas, cambios en la política comercial y disrupción tecnológica obligan a los líderes a evaluar distintos escenarios simultáneamente.

En México, a estas presiones se suma una transformación que está modificando rápidamente la agenda empresarial: la inteligencia artificial. El EY-Parthenon CEO Outlook Survey de septiembre de 2026 muestra que 44% de los CEO en México identifica la disrupción tecnológica, incluidos los riesgos asociados con la IA, entre las presiones que enfrentarán sus organizaciones durante los próximos 12 meses.

La discusión, sin embargo, comienza a cambiar, pues ya no hablamos de cómo adoptar inteligencia artificial, sino cómo convertirla en valor para el negocio.

El impacto empieza a ser visible en productividad. El 50% de los CEO identifica la adopción de herramientas y soluciones habilitadas por IA entre los factores que más han contribuido a las mejoras de productividad de sus organizaciones durante los últimos 12 meses. Las empresas pueden automatizar actividades y ejecutar procesos con mayor rapidez; sin embargo, trasladar esas mejoras al resultado financiero es más complejo.

Medir cuánto tiempo ahorra una herramienta en un proceso determinado es relativamente sencillo. Determinar su impacto económico en toda la organización exige considerar también los costos de implementación y utilización. Una empresa puede elevar su productividad y, al mismo tiempo, descubrir que parte del beneficio es absorbido por nuevos costos o por la propia complejidad del negocio.

Ahí aparece un segundo reto: la tecnología y la transformación organizacional no pueden gestionarse por separado. El 46% de los CEO identifica la complejidad organizacional, los requisitos regulatorios o las mayores exigencias en gestión de riesgos como la principal barrera para convertir las mejoras de productividad en valor de negocio medible.

Esto también explica por qué eficiencia y crecimiento no son conceptos contradictorios. El 34% de los CEO identifica la eficiencia operativa y la optimización de costos entre las principales palancas de crecimiento orgánico para los próximos 12 a 24 meses. Frente a variables externas difíciles de controlar, fortalecer márgenes, revisar procesos y adaptar el modelo operativo permite actuar sobre aquello que sí está bajo control de la organización.

La misma disciplina debe aplicarse al capital. El 42% de los CEO identifica las alianzas estratégicas, asociaciones y empresas conjuntas entre las principales palancas de crecimiento inorgánico para los próximos 12 a 24 meses, mientras que el 50% prevé implementar alianzas estratégicas durante los próximos 12 meses.

Estas estructuras pueden brindar flexibilidad para compartir inversión y riesgo. De manera similar, revisar continuamente el portafolio permite identificar actividades que dejaron de ser centrales y liberar recursos para destinarlos a nuevas oportunidades.

En un contexto cambiante, las empresas no pueden controlar todas las variables externas, pero sí pueden decidir cómo responder. Para los CEO, esto exige disciplina para medir el valor real de la tecnología, transformar el negocio sin perder eficiencia y determinar dónde el capital puede generar mayor valor. La estrategia define hacia dónde avanzar. La disciplina determina cómo hacerlo.