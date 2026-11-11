Una luz en la oscuridad. Brilló la democracia de Estados Unidos

Por mucho tiempo, Estados Unidos ha asumido el liderazgo como abanderado de la democracia en el mundo que, en los últimos años, ha estado amenazada por gobiernos autoritarios proclives a no respetar la voluntad ciudadana.

El tablero político de nuestro continente se ha sacudido con el presidente Trump quien, con su carácter y temperamento, ha trastocado las formas de ejercer el poder. Los aranceles, su instrumento de coacción, así como su postura conservadora y proteccionista a favor de su país, han amenazado y puesto en una posición de confrontación a sus socios y vecinos.

La guerra de Irán le puso una marca difícil de superar y su coqueteo con Putin le ha generado animadversión entre los ciudadanos norteamericanos y dificultades con la Unión Europea. Meses de conflicto y desgaste preveían un posible desenlace antidemocrático en el país vecino. Según algunos analistas, estaba en juego la democracia. Nada de eso aconteció: se celebraron las elecciones con gran afluencia de electores y con apego a la ley electoral.

Se encendió una luz en la oscuridad y en la esperanza. Un hallazgo a celebrar y ejemplo de la madurez de la democracia del vecino del norte. Una pluralidad política envidiable. Un modelo a copiar para hacer viable nuestra incipiente democracia.

La guerra de Irán ha resultado muy costosa para Estados Unidos, generando un aumento en los precios del petróleo y una fuerte inflación. Es una guerra perdida. Se debe buscar, con urgencia, una salida airosa. Ya provocó el desastre de los republicanos y elevó el costo de la vida. Con los bolsillos no se puede pelear. Además, la persecución de los migrantes ha generado encono popular.

El desgaste de Trump es evidente. Muchos ya no lo toman en serio. Afirma que va contra los cárteles de la droga y los narcopolíticos, mientras la presidenta sonríe y no lo toma en cuenta. Las relaciones bilaterales no sufrirán grandes cambios. Trump seguirá con el mismo discurso y la presidenta Sheinbaum, con el suyo.

El vecino está en problemas. Algo tiene que hacer para recobrar el terreno perdido.

No debemos desperdiciar el tiempo en el debate cotidiano. Apremia iniciar un programa nacional de industrialización e instrumentar políticas públicas atractivas para la iniciativa privada, a fin de poder competir y garantizar el empleo. Es necesario establecer parques industriales ligados a la exportación en zonas pobres y abandonadas.

No es nada fácil, pero representa un gran reto lograr este desafío para complementar el esquema de país maquilador que tenemos en la actualidad. Debemos reconocer que adolecemos de un problema estructural en la operación de las industrias de exportación: las inversiones son extranjeras y, en su gran mayoría, norteamericanas. La industria nacional tendrá que ubicarse en lugares estratégicos, en ramas en las que pueda competir y con apoyos del gobierno.