¿Regina Torné murió sin volver a ver a su hija? La historia de su condena por homicidio y secuestro

Regina Torné tuvo una hija con un hombre identificado como Carlos Campos. La mujer recibió una sentencia por su participación en dos delitos. (Foto: Cuartoscuro)

Regina Torné, Mamá Elena en Como agua para chocolate, tuvo una fuerte polémica: la condena de su única hija, Regina del Pilar Campos, quien permanece en prisión desde hace casi dos décadas por su responsabilidad en un caso de homicidio y secuestro.

La primera actriz falleció el 11 de noviembre de 2026, a los 82 años. Su muerte fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento.

En los últimos años, la relación de Regina Torné y su hija estuvo marcada por el distanciamiento. La periodista Ana María Alvarado aseguró que la famosa llevaba varios años sin visitarla en el penal de Santa Martha Acatitla, en la CDMX.

Muere Regina Torné, actriz de la película 'Como agua para chocolate'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué la hija de Regina Torné está en la cárcel?

La historia se remonta a enero de 2006, cuando Regina del Pilar Campos fue detenida por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy, esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, quien también era pareja sentimental de la hija de la actriz.

De acuerdo con la información Regina del Pilar y Édgar habrían participado en un plan para privar de la libertad a Maribel, con ayuda de otros hombres.

La víctima fue interceptada, golpeada y trasladada en una camioneta. Durante el secuestro murió por asfixia y posteriormente su cuerpo fue abandonado y quemado.

La hija de Regina Torné fue detenida y su caso llegó a los tribunales. En septiembre de 2007, Regina del Pilar recibió una sentencia de 35 años de prisión por homicidio calificado. Su cómplice fue condenado a 26 años de cárcel, según Univisión.

Ella permanece recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

La situación también tuvo consecuencias en la vida personal de la actriz. Aunque inicialmente se mantuvo cerca de su hija, con el paso del tiempo la relación se distanció. Univisión informó que la actriz de Como agua para chocolate continuó apoyándola hasta 2014, año en el que también anunció su retiro de los escenarios y se mudó a Puebla.

Regina del Pilar Campos, hija de la actriz Regina Torne, está detenida y cumpliendo una sentencia de 35 años. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Marrufo)

Ana María Alvarado mencionó el tema sobre Regina del Pilar en su programa de YouTube. La periodista explicó que recibió información de Fernanda Phalf, creadora de contenido que comparte historias de mujeres privadas de la libertad en cárceles mexicanas.

De acuerdo con lo que Alvarado contó, Regina Torné llevaba varios años sin acudir al penal para visitar a su hija. La comunicadora expresó que la actriz “tiene bastante tiempo, años, que ya no visita” a Regina del Pilar, desde que se mudó a Puebla.

Durante esa misma intervención, Alvarado compartió información sobre la situación penitenciaria de la hija de la actriz. Según el relato que recibió de Phalf, Regina del Pilar había obtenido la posibilidad de solicitar su salida anticipada por buen comportamiento, pero todavía necesitaba reunir el dinero correspondiente a la reparación del daño.

La SSC compartió un documento para informar que la hija de la actriz no cumplió con el pago reparatorio completo y por ello le fue negada la preliberación en 2024.

¿Quién fue Regina Torné? Películas y telenovelas de la actriz

Regina Torné fue una actriz mexicana originaria de Villahermosa, Tabasco, que construyó una trayectoria de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro.

Su nombre quedó ligado a uno de los personajes más recordados del cine mexicano: Mamá Elena, la estricta matriarca de la película Como agua para chocolate (1992), adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel.

Antes de alcanzar ese reconocimiento, comenzó su carrera artística en la década de 1960. Su debut cinematográfico ocurrió con Despedida de soltera, lanzada en 1966, dirigida por Juan de Orduña.

También participó en producciones de televisión que alcanzaron popularidad entre el público mexicano. En 1978 apareció en El Chavo del 8, donde interpretó a Gloria, tía de Paty.

Entre sus películas destacan:

Despedida de soltera

Sólo de noche vienes

Blue Demon y las invasoras

La señora muerte

Como agua para chocolate

En televisión participó en telenovelas y programas como: