¡Adiós, mamá Elena! Muere Regina Torné, actriz de ‘Como agua para chocolate’, a los 82 años

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por su participación en Como agua para chocolate y El Chavo del 8, murió a los 82 años. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer este miércoles 11 de noviembre de 2026, a través de una esquela difundida en redes sociales.

El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz, junto con la delegada regional de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la zona sur, lamentó la muerte de la primera actriz y expresó sus condolencias a sus familiares. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

En enero de 2026 se dieron a conocer algunos problemas de salud de Regina Torné, quien sufrió una caída en noviembre de 2025 y permaneció hospitalizada durante varias semanas. Después de recibir el alta médica, necesitó cuidados de enfermería debido a sus dificultades para moverse.

Regina Torné es originaria de Villahermosa, Tabasco, y comenzó su carrera artística en 1962 como cantante de jazz. A lo largo de más de 5 décadas construyó una trayectoria en cine, teatro y televisión, en la que destacó su interpretación de Mamá Elena en Como agua para chocolate (1992), así como su aparición en El Chavo del 8 (1978), donde dio vida a Gloria, uno de los intereses amorosos de Don Ramón, el personaje interpretado por el actor Ramón Valdés.

¿Quién fue Regina Torné y cuáles fueron sus inicios en la actuación?

Regina Torné comenzó su trayectoria en el espectáculo como cantante de jazz, antes de dar el salto al cine durante la década de 1960. Entre sus primeros trabajos se encuentra Despedida de soltera (1966), una película dirigida por Juan de Orduña, con la que inició una carrera cinematográfica que se extendió durante varias décadas.

La actriz también participó en numerosas producciones televisivas, entre ellas Clarisa (1993) y Retrato de familia (1995). Su carrera incluyó personajes de distintas características, desde papeles dramáticos hasta intervenciones en programas de comedia, como ocurrió con su aparición en la vecindad de El Chavo del 8.

Durante sus últimos años en televisión formó parte de diversas telenovelas de TV Azteca, entre ellas La loba (2010), donde interpretó a Prudencia Gutiérrez; Cielo rojo (2011), en la que dio vida a Loreto Encinas, y Siempre tuya Acapulco (2014), donde apareció como Soraya Patiño.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Regina Torné mantuvo una relación cercana con el teatro, disciplina a la que dedicó parte de su vida y que posteriormente la llevó a compartir sus conocimientos con jóvenes interesados en la actuación.