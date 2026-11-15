Robo de transporte de carga cambia de ‘modus operandi’: ¿Dónde y a qué hora atacan los criminales?

Los asaltos a camiones de carga han mutado en meses recientes; estos son los estados y horarios más peligrosos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Los robos al transporte de carga en México mutaron en el tercer trimestre de este 2026. Mientras los ataques a camiones en carreteras muestran cifras a la baja en meses recientes, los asaltos a unidades detenidas en estacionamientos se han incrementado.

Ahora, los delincuentes y el crimen organizado en México ya no esperan que los transportistas, que se han manifestado por la violencia e inseguridad, circulen por las autopistas. Cada vez son más comunes los ataques cuando los camiones están detenidos y, en la mayoría de casos, durante la noche.

Así lo muestra el análisis México: Reportes Q3-2026 de robo de transporte de carga elaborado por Overhaul, una empresa de gestión de riesgos en la cadena de suministro.

De acuerdo con el estudio, los robos a camiones de carga estacionados representaron el 42.2 por ciento de los incidentes reportados durante el tercer trimestre de este año, cifra que es nueve puntos porcentuales superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Los asaltos en carretera a camiones en movimiento bajaron 8.6 puntos porcentuales y representaron el 55.4 por ciento.

¿A qué hora se perpetran los robos a transportistas?

Conforme se oculta el sol y cae la noche transcurren las horas más peligrosas para los transportistas. Los datos de Overhaul indican que 61 por ciento de los robos se comete entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente. Del total, 31 por ciento de los asaltos fue entre la medianoche y las 6:00 horas.

Además, 82 por ciento de los casos ocurren entre lunes y viernes; sin embargo, los sábados aumentaron su participación de 7 a 11 por ciento, lo que sugiere que el delito se extiende a lo largo de toda la semana.

“Hay algunos (estacionamientos) que son más inseguros que otros. Y la condición de los lugares seguros está cambiando”, asegura Ricardo Malacara, director de ventas de Overhaul, de acuerdo FreightWaves.

¿Dónde atacan a los tráileres estacionados?

Los robos a unidades detenidas ocurren con frecuencia en puntos de alto riesgo de las carreteras. Overhaul señaló los paraderos informales de camiones y las zonas relacionadas con la venta ilegal de combustible.

Luis Enrique Villatoro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), dijo a FreightWaves que los grupos criminales “están mutando”.

Por esa razón, el líder de las empresas de rastreo y protección recomienda identificar lugares seguros para estacionarse, vigilar las rutas y ajustar los horarios para evitar zonas controladas por estos grupos.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas para el transporte de carga?

La zona centro del país y el Bajío concentraron el 76 por ciento de los robos a transportistas durante el tercer trimestre. Los datos de Overhaul señalan que 48 por ciento de los casos corresponde a la región centro.

Al desglosar la información sobre los robos al transporte de carga, la empresa destaca que tres estados acumularon el 47 por ciento de los casos:

Estado de México: 22.5 por ciento.

Puebla : 15 por ciento.

: 15 por ciento. Guanajuato: 9.6 por ciento.

Sin embargo, los focos rojos están encendidos en otros siete estados: Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala.

Identifican modus operandi contra transportistas en San Luis Potosí

Villatoro señaló a San Luis Potosí como una zona de preocupación creciente, debido a que por ahí pasan las rutas que conectan las fábricas del Bajío con el noreste del país.

En las carreteras entre Lagos de Moreno, Jalisco, y San Luis Potosí, algunos grupos utilizan varios vehículos, incluidos camiones con remolque, para bloquear el paso e interceptar a los transportistas.

Además, los criminales cambian de lugar cuando las autoridades refuerzan la vigilancia. Villatoro citó el desplazamiento de la actividad delictiva del corredor Querétaro-Celaya hacia San Luis de la Paz, Guanajuato, cerca del límite con San Luis Potosí.

Esto sugiere que los operativos podrían trasladar el problema a carreteras vecinas, en lugar de eliminarlo.

Los ‘botines’ preferidos de los asaltantes del transporte de carga

Los alimentos y las bebidas son el principal objetivo de los robos, con el 32.6 por ciento de los casos, 7.3 puntos porcentuales más que hace un año. Les siguen los artículos diversos, con 8.7 por ciento, y los bienes de construcción e industriales, con 6.4 por ciento, de acuerdo con las cifras citadas por FreightWaves.

Los productos electrónicos, el alcohol y los artículos para el hogar y el jardín representan cada uno el 6.1 por ciento. El robo de electrónicos aumentó 1.4 puntos porcentuales. Entre los productos más robados figuran televisores, computadoras, equipos de audio y video, así como componentes.

Los electrónicos siguen otro patrón: 85 por ciento de esos casos ocurrió a camiones en circulación y el 15 por ciento a unidades estacionadas. También se registran durante el día: el 42 por ciento ocurrió entre las 12:00 y las 18:00 horas, y el 31 por ciento entre las 6:00 y las 12:00 horas.

El 94 por ciento de estos casos ocurrió en el centro, el Bajío y el noreste del país. Cinco carreteras concentran el 73 por ciento de los robos:

Ciudad de México-Saltillo (57D): 23 por ciento.

Querétaro-Zacatecas (45D): 18 por ciento.

Chamapa-Guadalajara: 16 por ciento.

Empresas dejan de denunciar

El 10 de noviembre, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que, de los 3 millones de delitos contra organizaciones registrados en 2025, el 89.1 por ciento no se denunció.

La cifra oculta suma los casos sin denuncia y aquellos que, pese a ser denunciados, no derivaron en una carpeta de investigación. Así, alcanza el 91.8 por ciento.

Cuando sí existe una carpeta de investigación, casi nunca hay resultados. En el 46.4 por ciento de los casos, el expediente seguía “en trámite” y en el 29 por ciento no ocurrió nada. Solo el 1 por ciento de los delitos terminó en una resolución favorable en la fiscalía estatal.

El 54.8 por ciento de las empresas dijo sentirse inseguro al transportar productos por carretera. En el traslado de mercancías por corredores industriales, el porcentaje aumentó de 43.2 a 52.6 por ciento entre 2024 y 2026, según la ENVE.

“Ahora, en México, ya no se pueden mover mercancías sin un plan”, concluyó Villatoro.