Detienen a 9 personas vinculadas a robo de autotransporte federal en San Luis Potosí

Autoridades mexicanas realizaron cateos y detenciones de personas relacionadas con el robo a autotransporte federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades de distintos niveles de gobierno ejecutaron una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo de autotransporte federal, en San Luis Potosí.

En uno de los inmuebles fueron detenidas nueve personas, entre ellas un hombre identificado por las autoridades como presunto líder de una facción delictiva con presencia en la región.

Gracias a labores de investigación, personal de FGR, SSPC, GN y la Guardia Civil Estatal, llevó a cabo dicho cateo que resultó en el aseguramiento de 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

De acuerdo con el secretario García Harfuch, este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella.

Agradeció a las autoridades de San Luis Potosí por su colaboración.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que los operativos buscan reducir los asaltos a transportistas y reforzar la seguridad en la carretera federal 57, uno de los principales corredores logísticos de México, que comunica el centro del país con la frontera con Estados Unidos.

El operativo ocurre ante la persistencia de los robos al transporte de carga en San Luis Potosí, donde representantes del sector han advertido particularmente de los riesgos en distintos tramos de esta carretera.

Los nueve detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (Amave), los alimentos y bebidas son el principal botín ‘favorito’ de los ladrones de transporte de carga, pues concentran el 30 por ciento de los robos a autotransporte en el segundo trimestre del año.

Con información de EFE y Quadratín.