Vuelos en AICM se regularizan tras suspensión temporal en EU; piden a usuarios acercarse a aerolíneas

En México, el AICM también reportó afectaciones en vuelos que estaban programados el viernes que se decretó la suspensión en el aeropuerto de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó este sábado 14 de noviembre que, luego de que se levantaran las restricciones sobre despegues en Estados Unidos, los vuelos desde el AICM se estaban regularizando.

A través de un mensaje en redes sociales, la terminal aérea exhortó a las personas usuarias a consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo.

También pidió a los pasajeros mantenerse atentos a la información publicada en los canales oficiales.

¿Cuántos vuelos se afectaron en México por suspensión aérea de EU?

Las aerolíneas cancelaron miles de vuelos en todo Estados Unidos el sábado mientras trabajaban para recuperarse de una suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional establecida un día antes, la cual dejó a los pasajeros en busca de asientos y alteró los viajes en todo el mundo.

En México, el AICM también reportó afectaciones en vuelos que estaban programados el viernes que se decretó la suspensión en el aeropuerto de Estados Unidos.

En redes sociales, la terminal aérea indicó que, debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), se estima una posible afectación de 70 vuelos programados el viernes, considerando las operaciones de todas las aerolíneas que conectan a ambos países.

Detalló que, a las 10:00 de la noche, se reportaba lo siguiente:

73 vuelos afectados, tres más de los 70 inicialmente previstos.

29 vuelos demorados

44 cancelados.

10,293 pasajeros impactados

“El AICM, en coordinación con las autoridades y aerolíneas, continuará brindando las facilidades para proteger a los pasajeros y contribuir al restablecimiento de los servicios aéreos”, señaló en su mensaje.

¿Cuándo quedarán restablecidos los vuelos en EU?

Los viajes aéreos en Estados Unidos quedarán restablecidos por completo para el final del domingo, dos días después de la suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional más prolongada en 25 años, dijo Bryan Bedford, titular de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El funcionario indicó que los vuelos “seguirán teniendo retrasos y cancelaciones” el sábado, pero prometió que “lo peor ya pasó”.

‘Se cambió el cable de cobre por fibra óptica’

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el sábado a reporteros que un contratista había reemplazado una sección del viejo cable de cobre del sistema por nuevo cable de fibra, y que ese trabajo de alguna manera causó la sobrecarga del sistema, lo que derivó en la suspensión de los vuelos del viernes, que duró más de cuatro horas.

El trabajo provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y los radares, según funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la FAA que envía avisos a los pilotos falló (Cliff Owen/AP Photo/Cliff Owen)

Duffy dijo que las autoridades investigan si la causa fue la “incompetencia” del contratista o un router defectuoso.

“Nuestro contratista no estuvo a la altura del momento o el equipo no estuvo a la altura del momento”, dijo Duffy.

Hasta el momento, el contratista, L3Harris Technologies Inc., no ha respondido a solicitudes de comentarios ni ha emitido un comunicado público.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la FAA que envía avisos a los pilotos falló, y la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Con información de AP