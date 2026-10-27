Aeroméxico vuelve a Saltillo tras siete años: ¿Cuándo despegan los vuelos directos desde el AICM?

Aeroméxico oficializó el restablecimiento de sus operaciones directas entre la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila.

La ruta conectará el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) con el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

El anuncio marca el regreso del grupo aerocomercial a la capital coahuilense después de suspender sus operaciones en 2019.

Cinco meses para estar en el aire

Con ello, la compañía busca atender la creciente demanda corporativa e industrial en el norte del país a partir del 18 de marzo de 2027.

De acuerdo con los primeros reportes, el servicio contará con dos frecuencias diarias por sentido, operadas con equipos Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros.

La aerolínea adelantó que su itinerario será el siguiente:

Vuelo AM2310: despega a las 08:10 horas y aterriza en Saltillo a las 10:00 horas.

Vuelo AM2312: despega a las 15:10 horas y llega a destino a las 17:00 horas.

Mientras que la salida desde Saltillo será:

Vuelo AM2311: despega a las 10:35 horas y arriba a la capital a las 12:20 horas.

Vuelo AM2313: despega a las 17:35 horas y concluye a las 19:20 horas.

Sumada a la operación existente hacia Torreón, esta reactivación permitirá a la aerolínea alcanzar una oferta superior a 5 mil asientos semanales por dirección entre el estado de Coahuila y la Ciudad de México.

Actualmente, viajar a Saltillo desde la Ciudad de México por carretera puede tomar hasta 10 horas.

¿Cuánto costará el viaje de CDMX a Coahuila?

La venta de boletos ya está abierta en los sistemas de la empresa. De acuerdo con la consulta de tarifas, la categoría Light inicia en 2 mil 638.42 pesos, mientras que la modalidad Flex se ubica en 4 mil 738 pesos.

La incorporación al AICM permite a los viajeros procedentes de Saltillo conectar con la red de destinos nacionales e internacionales de Aeroméxico. Además, representa una opción directa frente a las rutas alternativas con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).