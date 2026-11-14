Caos el día después de la suspensión de vuelos en EU: ‘La operación avanza lento’ con miles de afectados

Falla en el sistema de la FAA provoca miles de cancelaciones y retrasos en Estados Unidos. (EFE)

El transporte aéreo en Estados Unidos enfrentaba dificultades para recuperarse este sábado de la suspensión nacional de vuelos más prolongada desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Miles de cancelaciones ocurrieron después de una falla que dejó al descubierto la fragilidad de la infraestructura aeronáutica del país.

Las aerolíneas trabajan a contrarreloj para restablecer sus itinerarios habituales. Hasta las 7:15 horas, tiempo de Nueva York, alrededor de 3 mil 500 vuelos con destino, origen o, principalmente, dentro de Estados Unidos fueron cancelados, mientras que mil 200 registraban retrasos, de acuerdo con la firma de datos aeronáuticos FlightAware.

Este sábado estaban programados alrededor de 22 mil 200 vuelos nacionales e internacionales vinculados con Estados Unidos, con salida desde aeropuertos del país. Cerca del 14 por ciento de los servicios programados fueron cancelados, según datos de Cirium.

“Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana”, escribió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una publicación en X. “Seguirán registrándose algunos retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reorganizan sus vuelos y reubican los aviones y las tripulaciones donde más se necesitan”.

La interrupción ocurrió después de que el viernes se ordenara detener todos los movimientos de aeronaves en el país, apenas la tercera ocasión en la historia de Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) impuso una suspensión que se prolongó durante más de cuatro horas.

La cantidad de aviones en el cielo pasó de alrededor de 3 mil 500 a menos de 400, mientras las autoridades atribuyeron la paralización a una sobrecarga de datos que afectó las comunicaciones y los sistemas de radar del control del tráfico aéreo.

La falla obligó a las aerolíneas a reconstruir sus itinerarios con aviones y tripulaciones dispersos y fuera de posición, después de que los despegues quedaran suspendidos el viernes por la tarde. Al mismo tiempo, las compañías tuvieron que atender a cientos de miles de pasajeros que quedaron varados en los aeropuertos o atrapados en las terminales.

Aerolíneas piden paciencia a viajeros

American Airlines Group, la mayor aerolínea de Estados Unidos por tamaño de flota, advirtió que persistirían algunos retrasos y cancelaciones mientras trabajaba para colocar sus aviones y tripulaciones en los lugares adecuados. La compañía, con sede en Dallas, señaló que estaba “preparando a la aerolínea para lograr la recuperación más sólida posible” este sábado y durante los próximos días.

Delta Air Lines indicó que “tomará tiempo restablecer nuestras operaciones, incluida la reubicación de aviones y tripulaciones”.

Otras aerolíneas estadounidenses, entre ellas JetBlue Airways y United Airlines Holdings, advirtieron que las alteraciones en sus itinerarios continuarían durante el sábado. También recomendaron a los pasajeros sin una necesidad urgente de viajar que consideraran la posibilidad de reprogramar sus vuelos.

Las operaciones principales de Delta registraron 631 cancelaciones, equivalentes al 20 por ciento de su programación diaria. JetBlue canceló 335 vuelos, dos quintas partes de sus salidas, según datos de FlightAware, mientras que American Airlines suspendió 431 viajes, alrededor del 15 por ciento de su programación diaria.

Duffy dijo a los periodistas el viernes por la noche que “tomará tiempo” revertir los efectos de la interrupción, aunque esperaba que el sistema estuviera “de nuevo en funcionamiento y operativo cuando entremos en el periodo de mayor actividad de viajes por el Día de Acción de Gracias”, a finales de este mes.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

Las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas enfrentaron una combinación de fallas tecnológicas y un sistema obsoleto. El colapso ocurrió en medio de un esfuerzo políticamente controvertido y costoso para renovar y modernizar la deteriorada infraestructura que sustenta los sistemas de comunicación y rastreo de aeronaves en Estados Unidos.

Duffy pidió al Congreso que aprobara un financiamiento extraordinario de 50 mil millones de dólares para completar el proceso de modernización. Días antes de la falla más reciente, ya había solicitado otros 30 mil millones de dólares.

El secretario de Transporte compareció junto al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la Casa Blanca para explicar cómo los equipos obsoletos, que operaban por encima de su capacidad y ya presentaban dificultades para funcionar adecuadamente, llegaron a un punto crítico.

Mullin dijo a los periodistas que la FAA estaba “incorporando parches al sistema” y que la nueva tecnología estaba “sobrecargando al sistema antiguo”.

De acuerdo con una presentación informativa de la FAA dirigida a la industria, cuyo contenido Bloomberg conoció a través de personas familiarizadas con el asunto, varios componentes clave del equipo quedaron rebasados el viernes. Estos sistemas ya operaban por encima de su capacidad y tenían dificultades para responder a la demanda.

La falla se propagó y afectó la infraestructura central del antiguo sistema de telecomunicaciones de la FAA, encargado de gestionar la información de voz y datos que utilizan los controladores del tráfico aéreo y los pilotos, señalaron las fuentes.

Sin embargo, el problema afectó ubicaciones específicas. L3Harris Technologies, empresa que opera y contribuye al mantenimiento de la antigua red de telecomunicaciones, recibió el encargo de diagnosticar la causa de la sobrecarga de datos, indicaron las fuentes. La compañía estadounidense de tecnología aeroespacial y defensa no respondió a una solicitud de comentarios fuera de su horario habitual de trabajo.

Duffy intentó tranquilizar a los viajeros y asegurarles que es seguro volar. Insistió en que Estados Unidos tiene “el sistema más seguro del mundo”, aunque no descartó que en el futuro pueda ocurrir una interrupción similar en el control del tráfico aéreo.

“¿Volverá a ocurrir exactamente lo mismo? No sé si se repetirá este escenario en particular”, declaró.