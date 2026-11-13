Suspensión de todos los despegues en EU EN VIVO: ‘No es otro 9/11’, asegura Seguridad Nacional

Las autoridades descartan, por ahora, que el problema de comunicación en torres de control en EU se debiera a un ciberataque.

Luego de que Estados Unidos suspendió todos los despegues en su territorio, el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que reparar el problema tomará horas, pero descartó que se trate de una emergencia similar al 9/11.

“No se va a resolver en las próximas horas, va a llevarnos más tiempo, pero, una vez más, todo el mundo está a salvo. No hay razón para preocuparse o con temor. No se trata de otro 9/11”, aseguró Mullin.

En tanto, aerolíneas como United informaron que suspendieron los despegues y que esperan que los retrasos se mantengan el resto de este viernes 13 de noviembre.

El Financiero comparte la cobertura EN VIVO de la suspensión de todos los despegues en Estados Unidos.

¿Se suspendieron los vuelos en el AICM hacia EU?

Tras el anuncio de las autoridades de Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los usuarios mantener comunicación con sus aerolíneas.

A través de redes sociales, el AICM exhortó a los pasajeros con vuelos programados a Estados Unidos a mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

“Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones”, indicó.

La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas.

Volaris confirma posibles retrasos en vuelos HOY

Volaris informó este viernes que algunos de sus vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones debido a las restricciones operativas en Estados Unidos.

“Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Estados Unidos a consultar el estatus de su vuelo a través de nuestros canales oficiales, incluida la app de Volaris, antes de trasladarse al aeropuerto”, indicó.

Asimismo, Viva Aerobús indicó que podría haber demoras o ajustes en vuelos por la misma situación. Por ello, pidió a sus clientes consultar el estatus de su vuelo en el sitio web oficial de la aerolínea.

¿Por qué suspendieron el despegue de aviones en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió este viernes todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo.

El sitio FligthAware reportó un total de 24 mil 323 retrasos de vuelos, incluyendo 9,086 internacionales, es decir, que van hacia o partes desde Estados Unidos.

El aviso de la agencia (conocida como FAA por sus siglas en inglés) indica que la suspensión se imponía “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que hay un problema de comunicación que afecta a los centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los aviones entre aeropuertos en todo el país.

Añadió que técnicos de la FAA están investigando. Esta es la primera suspensión a nivel nacional desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la agencia. Antes de eso, la última vez había sido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

FBI anuncia investigación tras suspensión de vuelos en EU

Mientras miles de pasajeros se vieron afectados por la suspensión de despegues en Estados Unidos, el FBI investiga si se trató de una falla en el software.

De manera preliminar, el FBI descartó que el problema haya sido un ciberataque contra Estados Unidos o de una actividad delictiva.

Una de las líneas de investigación busca determinar si la interrupción fue ocasionada por una actualización de software, agregó la fuente.

¿Qué dijo Trump sobre la suspensión de despegues en EU?

Horas después de la falla que provocó la suspensión de vuelos en todo Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional informó que el presidente Donald Trump ya está al tanto de la situación.

Agregó que las autoridades de EU no ven una relación entre la falla en los servicios de Microsoft y el problema en la comunicación con los servicios de control aéreo.

Verizon, proveedor de tecnología para aeropuertos de Estados Unidos, señaló que todos sus sistemas están corriendo de manera normal.

“En este momento, toda la plataforma de Verizon funciona con normalidad”, señaló la empresa a través de un vocero.

Vuelos de Cancún afectados por suspensión en EU

La interrupción representa un impacto para la conectividad aérea de Cancún con destinos estadounidenses, debido a los ajustes que deben realizar las aerolíneas en sus itinerarios y operaciones.

Hasta el momento, el reporte proporcionado señala 20 vuelos con demoras en sus salidas, sin precisar el número de pasajeros afectados ni el tiempo de retraso.

De acuerdo con PBS News, esta es apenas la tercera ocasión en la historia reciente en que se ordena una suspensión nacional de despegues en Estados Unidos. Los antecedentes ocurrieron en enero de 2023, por una falla en el sistema de notificaciones a pilotos (NOTAM), y en septiembre de 2001, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Vuelos de salida que fueron afectados con retrasos