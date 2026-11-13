¿No tienes correo? Microsoft aclara en cuánto tiempo regresará Outlook; otros servicios ya funcionan

Van a cumplirse 24 horas desde la caída de los servicios de Microsoft, pero la madrugada de este viernes la empresa aseguró que existe “un progreso alentador en la recuperación”.

La falla no está resuelta. La compañía estadounidense señaló que “algunos” usuarios podrían experimentar intermitencias en el servicio mientras continúan las acciones para recuperar la infraestructura afectada.

Las empresas deben buscar alternativas, porque Microsoft señaló que el tiempo de espera se extiende por otras 48 horas para el posible restablecimiento de los correos electrónicos.

Empresas no están preparadas para la caída de servicios en línea

Esta situación demuestra, según los expertos consultados por EFE, que muchas organizaciones carecen de planes de contingencia adecuados para enfrentar la paralización simultánea de herramientas esenciales, como el correo electrónico y las plataformas de comunicación.

Ante este panorama, destacaron la necesidad “urgente” de fortalecer la ciberresiliencia empresarial mediante sistemas alternativos y copias de seguridad probadas. También señalaron la importancia de fomentar la soberanía digital para reducir la excesiva dependencia de infraestructuras extranjeras y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El responsable de Operaciones Globales de Consumo de la empresa de ciberseguridad Panda Security, Hervé Lambert, afirmó que la concentración de servicios tecnológicos en un número reducido de proveedores representa uno de los grandes desafíos para la continuidad de los negocios en todo el mundo. También observó que muchas empresas utilizan una misma plataforma para gestionar el correo electrónico, almacenar documentos, celebrar reuniones, compartir información y coordinar a sus empleados.

Millones de personas utilizan el ecosistema de Outlook

Más de 430 millones de personas utilizan las aplicaciones de Microsoft 365, indicó Microsoft en su sitio web.

Más de 130 mil usuarios del rastreador de fallas Downdetector reportaron problemas para acceder a Outlook antes del jueves, aunque los nuevos reportes disminuyeron después de alcanzar ese máximo.

Una serie de publicaciones de la empresa en X sugerían que sus ingenieros tenían dificultades para controlar por completo el problema.

Horas después de anunciar que logró restablecer el funcionamiento y la funcionalidad del servicio, la compañía indicó que actualizó su lista de servicios afectados y que continuaba con los trabajos para solucionar la falla.

La compañía de tecnología industrial Workhorse Group Inc., con sede en Estados Unidos, retrasó una conferencia telefónica sobre sus ganancias trimestrales debido a la interrupción.

En Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, manifestó el viernes que Microsoft comparó la situación actual con la caída que sufrió CrowdStrike en 2024.

También dijo que habló con el principal ejecutivo de la empresa en ese país y con el coordinador nacional de ciberseguridad del gobierno sobre la interrupción global.

En Japón, el subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, dijo que la interrupción afectó la infraestructura informática del Ejecutivo y que las autoridades seguían “de cerca los acontecimientos”.

Falla de Microsoft ya había ocurrido

En julio de 2024, una falla tecnológica global masiva dejó vuelos en tierra y afectó a hospitales, bancos y minoristas. La empresa de ciberseguridad CrowdStrike, con sede en Texas, atribuyó el problema a una actualización defectuosa en computadoras con Microsoft Windows, que provocó el envío de datos erróneos a millones de equipos de clientes.

Con información de EFE y AP.