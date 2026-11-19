Los cambios reflejan la intención de EU de incorporar directamente los asuntos relacionados con México a su agenda.

Las reformas a la Ley de Inversión Extranjera, publicadas este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incorporan criterios de seguridad nacional a la revisión de proyectos de capital foráneo en sectores estratégicos y responden a las nuevas exigencias de Estados Unidos, advirtió Verónica Ortiz.

La integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas destacó que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que ya existía, amplió su integración con la participación de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y Seguridad.

Estas dependencias deberán intervenir en el análisis y resolución de inversiones en infraestructura estratégica.

Ortiz explicó que el artículo 30 bis de las reformas muestra que el escrutinio abarcará inversiones en infraestructura física o virtual de sectores como energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial y defensa, así como instalaciones y terrenos indispensables para esas actividades.

‘Es un mensaje que recibieron desde Washington’

“Para mí es claramente un mensaje que recibieron desde Washington: queremos participar”, afirmó durante su participación en la LIV Convención Nacional IMEF.

Ortiz consideró que los cambios reflejan la nueva correlación de fuerzas y la política estadounidense de incorporar directamente los asuntos relacionados con México a su agenda de seguridad nacional.

Además, advirtió que, para atraer capital, ya no basta con ofrecer cercanía geográfica, menores costos, productividad o integración de las cadenas de suministro. Las empresas también deben considerar las exigencias de seguridad nacional de Estados Unidos, particularmente en materia de combate al narcotráfico.

La especialista señaló que el comercio con ese país dejó de ser únicamente un asunto de integración económica y se convirtió también en un instrumento para alcanzar objetivos políticos y de seguridad. Por ello, los directores generales y financieros deben incorporar los riesgos geopolíticos a sus decisiones de inversión.

México tiene una posición estratégica por su integración con EU y Canadá

Verónica Ortiz consideró que México sigue teniendo una posición estratégica por su integración económica con Estados Unidos y Canadá, pero advirtió que esa fortaleza también representa una vulnerabilidad ante los cambios en la política estadounidense.

Sobre la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ortiz alertó que las conversaciones se desarrollan en un entorno en el que los acuerdos comerciales están cada vez más vinculados con asuntos políticos, laborales, ambientales y de seguridad nacional.

La especialista explicó que, al no haberse obtenido una prórroga por los siguientes 10 años, el tratado está sujeto a un sistema de revisiones anuales y México continúa en un proceso de negociación con sus socios comerciales.

También advirtió que el eventual control del Congreso estadounidense por los demócratas no necesariamente hará más sencilla la relación comercial. Por el contrario, consideró que podría añadir dificultades a la revisión del T-MEC, debido a que ese partido ha sido especialmente exigente en materia de regulación laboral, protección ambiental y gobernanza democrática.

En particular, mencionó las diferencias sobre la reforma judicial y la independencia de los poderes como asuntos que podrían incorporarse a las discusiones. Recordó que el entonces embajador estadounidense Ken Salazar criticó la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que deterioró su relación con el gobierno mexicano.

Ortiz también llamó a no subestimar la presión de EU en materia de seguridad, incluida la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y el escrutinio de posibles vínculos con actores políticos y operaciones financieras.