El gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente contra los cárteles mexicanos, a los que considera organizaciones terroristas .

Y es que ofrece ya hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular las redes de robo de combustible ( huachicol ) que benefician económicamente a dichas organizaciones criminales.

“Los cárteles del narcotráfico generan cientos de millones de dólares a partir del robo y la reventa de combustible (huachicol) y otras actividades financieras ilícitas”, alertó el gobierno de Estados Unidos.

A través del programa Recompensas por la Justicia, que lanzó el Departamento de Estado estadounidense, se ofrece la jugosa recompensa por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de los cárteles designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

¿Qué cárteles están en la mira de EU por huachicol?

En la lista menciona a seis organizaciones criminales mexicanas ( Cártel del Golfo , Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ; Cártel del Noreste ; Cártel de Sinaloa ; Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana ), así como la centroamericana Mara Salvatrucha o MS-13 y la colombiana Tren de Aragua.

“Estas organizaciones han llevado a cabo violencia y terrorismo generalizados y están involucradas en grandes esquemas generadores de ingresos, incluyendo robo de combustible”, insiste el Departamento de Estado.

Destaca también la participación de dichos grupos en otros ilícitos como tráfico de drogas, transacciones inmobiliarias y secuestros. “Sus actividades también han provocado una afluencia de drogas mortales, criminales violentos y bandas despiadadas en Estados Unidos”.

Por ello, destaca que se busca información que conduzca a la interrupción de las fuentes de ingresos y de los mecanismos clave de facilitación financiera de estos cárteles internacionales designados

Por ello, destacó que no solo va contra los negocios de huachicol sino también, transacciones significativas de instituciones financieras y casas de cambio que benefician a los cárteles; empresas o inversiones propiedad o controladas por estos cárteles.

Así como empresas fachada vinculadas a estos cárteles o que realizaban transacciones financieras en su nombre; esquemas criminales que involucran a miembros y simpatizantes del cártel que benefician económicamente a la organización.

O bien, negocios entre instituciones financieras formales y estos cárteles; así como Transferencias de fondos y material por o hacia estos cárteles y sus operativos.