Senado endurece controles aduaneros contra el huachicol fiscal; ¿Cuáles son los cambios?

El Senado aprobó modificaciones a seis artículos de la Ley Aduanera para frenar el huachicol fiscal y combatir irregularidades comerciales. (Aduanas).

El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Aduanera para combatir el huachicol fiscal, frenar el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, y evitar la evasión de controles aduaneros. Las modificaciones contemplan multas de hasta 100 por ciento del valor comercial de las mercancías involucradas.

Con 66 votos a favor y 34 en contra, los senadores avalaron el proyecto para actualizar los mecanismos de verificación, prevenir y combatir la subvaluación de mercancías. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su decreto.

La reforma modifica seis artículos de la Ley Aduanera y fue propuesta por la Cámara de Diputados ante los desafíos que enfrenta el sistema aduanero, entre ellos la declaración de valores inferiores a los que legalmente corresponden a las mercancías importadas.

Durante la discusión en tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que la subvaluación consiste en declarar un valor menor al correspondiente, lo que ocasiona el pago incorrecto de contribuciones y genera condiciones de competencia desiguales para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Entre los cambios aprobados se encuentra la eliminación del umbral de 50 por ciento o más en la declaración del valor de transacción de las mercancías para que proceda el embargo precautorio.

Con esta modificación, las autoridades podrán detectar posibles irregularidades y actuar conforme a los métodos de valoración establecidos.

Yunes Márquez señaló que la reforma también fortalece las facultades de comprobación de las autoridades y precisa los mecanismos para sustituir el embargo precautorio mediante las garantías correspondientes.

El objetivo, explicó, es proteger el interés fiscal y establecer procedimientos para que las personas importadoras puedan acreditar que la valoración de sus mercancías es correcta.

-Con información de Quadratín.