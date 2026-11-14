Golpe al ‘Tío Lako’: Inhabilitan dos laboratorios y dos invernaderos de marihuana del CJNG

Así eran los laboratorios del CJNG en Jalisco: Producían metanfetamina y procesaban marihuana. (Sedena)

Las fuerzas mexicanas inhabilitaron dos narcolaboratorios y dos invernaderos de marihuana en el municipio de Degollado, Jalisco, presuntamente vinculados con un jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La dependencia detalló en un comunicado que el operativo se realizó el viernes con la participación de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Los agentes aseguraron dos centros destinados a la producción de metanfetamina, así como al procesamiento y extracción de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la planta de marihuana.

También intervinieron dos invernaderos de aproximadamente 3 mil 250 y 8 mil 400 metros cuadrados, respectivamente, donde localizaron armamento y cartuchos de diversos calibres.

¿Quién operaba el laboratorio asegurado en Degollado, Jalisco?

Según la información de la investigación citada por Defensa, las instalaciones eran operadas por un grupo delictivo encabezado por Heraclio ‘N’, alias ‘Tío Lako’, a quien identificó como jefe regional del CJNG.

Los inmuebles contaban con maquinaria para elaborar metanfetamina y procesar y extraer CBD y THC de alta pureza, añadió la institución.

En el operativo también participaron la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

El comunicado no reportó detenciones ni detalló el volumen de sustancias o la cantidad de plantas localizadas.

Defensa señaló que, con estos resultados, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional acumulan el aseguramiento de 2 mil 708 laboratorios y áreas de concentración durante la presente administración, en apoyo a las tareas de seguridad pública.

Los bienes asegurados quedaron a disposición de la FGR en la Ciudad de México para continuar las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar su situación jurídica.

En una semana ‘golpean’ al CJNG

El decomiso de los laboratorios se suma a una serie de acciones que, en la última semana, las autoridades acertaron contra la organización criminal más grande de México.

El pasado 8 de noviembre fue detenido Rafael ‘N’, ‘El R2’, presunto líder criminal de una célula delictiva vinculada al CJNG. Para el jueves, lograron el aseguramiento de 18 camionetas con blindaje artesanal y el sábado 14, informaron del arresto de Giancarlo ‘N’, ‘Lucifer’, jefe regional con operaciones en Colima y Jalisco.