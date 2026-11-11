Detención del ‘R2’: Juez pide a pareja del líder del CJNG aclarar amparo contra su extradición a EU

La concubina del narcotraficante Rafael Álvarez Ayala, alias ‘El R2′, considerado uno de los líderes al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue emplazada por un juez de distrito en el caso del amparo interpuesto contra la extradición del cabecilla de la célula conocida como ‘Los Rs’.

La mujer, cuya identidad se mantiene reservada, promovió una demanda de juicio de garantías en Jalisco tras la reciente detención del presunto líder criminal, quien permaneció dos días departiendo con personas allegadas en un restaurante bar de Guadalajara, donde fue detenido en un operativo de oficiales de élite; también se detuvo a 20 personas que estaban dentro del establecimiento, entre quienes se cuenta a empleados del lugar y músicos contratados para poner ambiente en el sitio.

El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Francisco René Ramírez Marcial, emitió una prevención dentro de uno de los juicios que promovió a favor del Álvarez Ayala contra actos de detención e incomunicación, y que responsabilizó al administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco y a diversas autoridades ministeriales federales.

Es así que el juzgador otorgó la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y ordenó que en un plazo máximo de tres días informe la situación jurídica actual de su concubino, y que precise qué autoridad lo tiene a disposición; el juez apercibió a la pareja sentimental del ‘R2′, y le indicó que si cumple con la solicitud, entonces el juicio de amparos quedará como “no presentado”.

Este caso se suma al expediente del Juzgado Tercero de Distrito en Jalisco, en el que el juez ya había concedido la suspensión de plano contra la incomunicación, además que dictó suspensión provisional contra la extradición del también apodado como ‘El Barbas’ a Estados Unidos.

¿Cuál es el estado de salud de ‘El R2’ tras su detención?

Al momento, ‘El R2’ permanece en Hospital Civil de Guadalajara ‘Fray Antonio Alcalde’, a donde se presentaron actuarios judiciales para lograr la ratificación directa de parte de él, y que se activen los efectos del amparo. Afuera del nosocomio se encuentran sus familiares en espera de información.

Se le reporta en estado grave pero estable, y se encuentra bajo resguardo de fuerzas federales, con lesiones de bala ocasionadas durante un enfrentamiento con efectivos navales.

Sus lesiones resultaron en el abdomen medio, en el brazo derecho, y en el fémur izquierdo, que lo mantuvieron en terapia intensiva después de intervenciones quirúrgicas de emergencia, y al presentar una mejoría iba a ser trasladado durante la tarde-noche del martes, sin embargo, padeció una crisis de presión arterial alta, y eso impidió su movilización.

Información judicial refiere que Rafael Álvarez tiene pendiente de ejecutar una orden de aprehensión en Michoacán por el delito de homicidio calificado, además de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y acopio de armas.

A él y a su hermano se les relaciona con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además cuenta con una solicitud de extradición por cargos de delincuencia organizada.

En tanto, continúa el dispositivo de seguridad ante la eventualidad de incidentes por la hospitalización de Rafael Álvarez.

¿Quiénes son los 20 detenidos junto a ‘El R2’ en el restaurante Sabea?

Por otra parte, aunque el Ministerio Público Federal había ampliado el término constitucional a 96 horas por cargos de delincuencia organizada a fin de resolver la situación jurídica del líder delincuencial, y de otras 20 personas aseguradas durante el operativo militar, se registró el traslado de los implicados al complejo carcelario de Puente Grande.

Entre los detenidos se encuentran cuatro músicos y un integrante del staff del grupo de música regional mexicana ‘Los Arras’, así como cinco trabajadores del restaurante Sabea.

Se presume que los otros once eran acompañantes del ‘R2’ y forman parte de su célula delictiva.