Asesinato de Carlos Manzo: Procesan a secretaria del Bienestar de Uruapan por el delito de encubrimiento

Rosa Alejandra N., fue detenida el 29 de octubre en Uruapan, mediante una orden de aprehensión. (Cuartoscuro).

La investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, alcanzó a una funcionaria municipal, luego de que un juez de Control vinculara a proceso a Rosa Alejandra N., secretaria del Bienestar, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento.

La resolución judicial se emitió después de que la Fiscalía General del Estado presentara los datos de prueba relacionados con la presunta participación de la funcionaria en hechos posteriores al asesinato del exalcalde, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Rosa Alejandra N., fue detenida el 29 de octubre en Uruapan, mediante una orden de aprehensión.

La exsecretaria del Bienestar de Uruapan quedó bajo prisión preventiva, mientras que el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones apuntan hacia los vínculos familiares de la imputada con personas relacionadas con el expediente, entre ellas su hijo Alejandro N., quien se desempeñaba como policía municipal y formaba parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo, así como sus sobrinos Christian N., El Vikingo, y Alexis N y ‘El Brilloso’.

¿A quiénes han detenido por el asesinato de Carlos Manzo?

A un año del asesinato de Carlos Manzo suman 34 personas detenidas, entre ellas Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo que, según autoridades, habría informado sobre los movimientos del edil al CJNG.

Alejandro ‘N’, escolta del alcalde, es otro de los detenidos, quien fue señalado en comisión por omisión, y después fue trasladado al Penal del Altiplano en el Estado de México.

En cuanto a los integrantes del CJNG, destaca Ramón Ángel ‘N’, ‘El R1′, líder de la organización de ‘Los Rs’ que está ligada al ‘cuatro letras’ y quien sería el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, sería quien coordinó paso a paso el ataque en el Festival de las Velas y a quien el CJNG le ofreció 2 millones de pesos por su trabajo.

Con información de Quadratín.