‘Arrebatan’ a cárteles 500 hectáreas del Lago de Pátzcuaro y decomisan 48 toneladas de droga

La Secretaría de Marina informó sobre la recuperación de 500 hectáreas de superficie acuática del Lago de Pátzcuaro y el restablecimiento de canales de navegación como parte de sus acciones dentro de la estrategia de seguridad del Plan Michoacán.

La dependencia subrayó que, mediante trabajos de inteligencia, logró identificar las rutas de tráfico de drogas por mar y realizar operaciones navales contra el narcotráfico y, en algunos casos, evitar la extorsión a productores.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, las organizaciones criminales trafican drogas desde países de Centroamérica. Estas llegaban a Michoacán por mar y posteriormente salían por vía terrestre rumbo a Estados Unidos a través de tres rutas: una pasa por Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora; otra, por Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León; y la última, por el Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

La Marina mantiene el despliegue de mil 300 elementos y 61 vehículos en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, Michoacán. Con ello, busca garantizar la vigilancia y las operaciones especiales desde el mar hacia los corredores terrestres.

“Marina trabaja con autoridades federales y estatales para proteger las cadenas logísticas agrícolas y mineras hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, y reforzar la seguridad portuaria y aduanal contra la evasión fiscal y el tráfico de mercancías ilícitas”, se lee en la tarjeta informativa difundida por la dependencia, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Resultados del Plan Michoacán

La dependencia destacó la desarticulación de Los Pichillinguillos, una célula delictiva dedicada al tráfico internacional de cocaína por el litoral de Michoacán.

También resaltó la detención de Rafael ‘N’, conocido como ‘El R2’, presunto líder de ‘Los Rs’ y coautor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Rafael ‘N’ permanece hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, luego de que resultara herido durante un enfrentamiento con autoridades el día de su detención.

Además, las acciones contra las organizaciones criminales representan una afectación superior a los 5 mil 355 millones de pesos, con el aseguramiento de 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de marihuana.

A la par, se inhabilitaron seis laboratorios clandestinos y se aseguraron 206 vehículos, seis embarcaciones, 77 armas, más de 4 mil cartuchos y más de un millón de cigarrillos apócrifos.

“Con la atención a las comunidades, la inteligencia naval aplicada y la coordinación interinstitucional, Marina afecta las fuentes de ingreso y la capacidad operativa de las organizaciones delictivas, al tiempo que protege a productores y comunidades de Michoacán”, concluye.