Más de un millón de trámites y servicios a Michoacán, mediante Ferias del Bienestar

En el marco del primer aniversario del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se brindaron 1 millón 120 mil trámites y servicios a la población.

Destacó que, por primera vez, 53 dependencias del Gobierno de México desplegaron su oferta institucional en todos los municipios de la entidad, mediante 115 Ferias del Bienestar realizadas durante este año.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que estas acciones responden a la instrucción de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y acercar los servicios públicos directamente a las comunidades.

Asimismo, destacó los resultados de la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual la población intercambió, de manera voluntaria y anónima, 673 armas de fuego por dinero en efectivo.

Resaltó que el Tianguis del Bienestar se llevó a 268 localidades, donde se entregaron gratuitamente 2 millones 234 mil 313 bienes nuevos de primera necesidad a las familias michoacanas.

La secretaria de Gobernación subrayó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del Gobierno de México para atender las causas que generan las violencias, fortalecer el bienestar de las comunidades y construir condiciones de paz en Michoacán.