Cielo despejado en Nuevo León: Así estará el clima el jueves 5 de noviembre, con temperaturas soleadas

Este jueves 5 de noviembre, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, experimentará un día con clima estable y mayormente despejado. Las condiciones atmosféricas indican mañanas frescas y tardes cálidas, perfectas para actividades al aire libre. La información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que no hay probabilidad de lluvias en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este jueves?

En Monterrey, los termómetros registrarán una temperatura mínima de 14.7°C y una máxima de 24.7°C. El viento soplará a 4 km/h y el cielo estará despejado. En sus municipios, se esperan temperaturas actuales de 23.2°C, con máximas que alcanzarán los 26°C y mínimas de 15°C.

Por su parte, San Pedro Garza García tendrá una mínima de 13.7°C y una máxima de 23.7°C, con vientos de 5 km/h y cielo despejado. Esto la convierte en la ciudad con la mínima más baja de la zona. Los municipios de San Pedro Garza García verán temperaturas actuales de 22.1°C, variando entre 14°C y 25°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para Guadalupe, se pronostica una temperatura mínima de 15.7°C y una máxima de 25.3°C, con viento de 4 km/h. La condición del cielo será despejado, similar a Monterrey y San Pedro. En sus municipios, las temperaturas actuales son de 24.2°C, con un rango entre 16°C y 27°C.

Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 17.7°C y una máxima de 27.0°C. El viento será de 5 km/h y el cielo estará poco nuboso. Sus municipios reportan temperaturas actuales de 25.9°C, con máximas de hasta 28°C. Un frente frío se desplaza sobre el noreste, pero no se esperan lluvias significativas en la zona.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 5 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 16°C, Despejado, viento de 3 km/h.

viernes 6 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

sábado 7 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 14°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero cambio. El viernes 6 de noviembre, el cielo estará nublado y las temperaturas bajarán un poco, con una máxima de 22°C. Para el sábado 7 de noviembre, el cielo se despejará ligeramente, manteniendo temperaturas frescas en la mañana y templadas por la tarde.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas cálidas de la tarde, es importante mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Se sugiere evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación. Proteger la piel con bloqueador solar es una buena medida.

Para este jueves, se recomienda vestir ropa ligera y de colores claros que ayude a reflejar el calor. Aunque las mañanas son frescas, la tarde será cálida, por lo que es bueno llevar una chamarra ligera que se pueda quitar. La probabilidad de lluvia es baja, así que no será necesario llevar paraguas.

Fuente: CONAGUA.

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