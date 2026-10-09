Hay tiro en NL

La comunidad regia toma decisiones fuera de la caja. El primer gobernador independiente de México surgió en Nuevo León y El Bronco rindió protesta el 3 de octubre de 2015. Luego fueron más allá (y se arrepienten a gritos) cuando eligieron a un “huerco chiflado” de quijada muy altiva: Samuelito. Ah, cómo les ha dado dolores de cabeza. Una tras otra. Se le está cayendo el estado, como su Parque Lineal de 312 mdp. Es que piensan que todo se puede hacer con Photoshop y mentiras.

México pasa por Nuevo León; esta es la tercera parte de la crónica. Hay llanto, pataleo, traiciones, fifís convertidos en chairos, sectas sexuales, factureros, influencers y una ola de incertidumbre que sacude al estado, mientras “el Grupo de los 10” observa con mesura y se dispone a darle su respaldo a la confianza, el minimalismo y el trabajo de verdad.

¿En Morena todo se derrumbó? Mandaron a la Tía Tatis a comer cabrito. Y desde Palacio Nacional arroparon “el extraño retorno de Clara Luz-NXIVM Flores” como candidata.

Y mientras la influencer first lady sale en video, su especialidad, a pegarle a Clara Luz, la certeza empieza a imponerse ante la realidad del desastre regio.

Sí, el informe de Adrián de la Garza fue la confirmación de que hay esperanza para México. Y, como lo había adelantado en esta columna, 2030 pasa por Nuevo León; nace en Nuevo León.

El Alcalde de Monterrey; Adrián de la Garza Santos rindió su primer informe en el Pabellón M, ante autoridades estatales y municipales. De la Garza, quien fue sucesor del ex alcalde de la ciudad Luis Donaldo Colosio Riojas, abordó temas principalmente sobre la seguridad. (Cuartoscuro)

Ese mismo día, el del informe de Adrián, Jorge Romero y Alito Moreno se dieron la mano en público. Me llevé la exclusiva no sólo de la foto, sino del momento en el que se confirmó la alianza PRI-PAN. “El apretón de Monterrey” fue el inicio de la alianza opositora PAN-PRI. MC no es oposición: es comparsa de Morena.

Alito Moreno y Jorge Romero. (Foto: Lourdes Mendoza)

En el Auditorio GNP Seguros, con 4,200 personas invitadas, lo que Adrián y su equipo mostraron no sólo fue una gran capacidad de convocatoria absolutamente inclusiva, partidariamente hablando. Una producción impresionante (canción incluida) y un informe de gobierno lleno de datos duros que, con gran altura política, desnudaron la incompetencia y la frivolidad del actual gobernador Samuel García, ocupado en Nueva York dizque buscando nuevas inversiones para su ya agonizante gobierno estatal (¿remember Tesla?).

¿Dónde podrían ver juntos en torno a un solo personaje a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón (con sus respectivas esposas Martha Sahagún y Margarita Zavala), a Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya, a Manuel Añorve, Santiago Creel y hasta el morenista presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes? ¿O a Claudio X. González junto con Liliana Melo de Sada?

(Especial)

(Especial)

Así como a los panistas Kenia López Rabadán, Santiago Taboada y Roberto Gil. Los exgobernadores Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo García, y los empresarios Álvaro Fernández y su hermana Kana Fernández.

El llamado a una “gobernanza participativa” es relevante

No más irresponsabilidad, improvisación o superficialidad, ofreció Adrián, en clara alusión al actual mandatario local, que, por cierto, no sólo no terminó su tan cacareado tren metropolitano para recibir a los visitantes del reciente Mundial de Futbol, sino que, con las primeras lluvias, se convirtió en la obra pública que menos ha durado en la historia de la humanidad.

Adrián tampoco le sacó a hablar de lo que a todos preocupa: la seguridad, e informó de una reducción de 65% en homicidios dolosos dentro de Monterrey, con una baja en la incidencia delictiva general de 24%.

La bajeza de Samuel. El día del informe, ante el cabildo, argumentando una supuesta falta de pago de los municipios de Apodaca y Monterrey, les cerró las puertas del relleno sanitario Simeprode, dejando a los ciudadanos viviendo entre la basura. Obviando decir que fue hasta junio cuando entregaron el contrato firmado y que en sólo tres meses –julio, agosto y septiembre–, Monterrey les pagó ocho meses de servicio.

Por cierto, la que andaba también muy solicitada era Lorena de la Garza, legisladora que pasó de ser promesa a convertirse en una gran cara nueva de la política. Ella sí nos representa. Va recio camino a relevar a Adrián en Monterrey.

Lorena de la Garza (Especial)

El mensaje es contundente. La comunidad empresarial y política que impulsa México desde Monterrey le dice sí a la lucha que encabezará Adrián de la Garza el próximo año para salvar a Nuevo León de dos sectas: la de las esclavas de Keith Raniere y la del crimen organizado que lidera Morena.

El 2030 tiene salida: se llama Nuevo León.

Nepotismo judicial

Qué les cuento, que Surit Berenice Romero, otra de las consejeras del OAJ (Órgano de Administración Judicial) –inhale y exhale–, tiene una red de más de 25 personas en puestos de su equipo y en áreas de influencia dentro de la estructura. Léase: un grupo de 25 de familiares y amigos entre sí. Una cadena de cargos públicos de diversos rangos. Todos recomendados por Leonel Godoy (apodado El R4), exgobernador de Michoacán. Continuará…

Surit Berenice Romero (Especial)

Nada está dicho en la SCJN

La que siente pasos en la azotea es Lenia Batres, pues está clarísimo que ella no será la siguiente presidenta de la Corte. Así como lo están leyendo. Su soberbia, su falta de oficio político y, ni qué decir, su falta de conocimientos, así como deslealtad y deshonestidad, unieron a los ocho ministros en su contra. Ellos, en su momento, serán quienes decidirán quién debe presidir la Corte, tal cual lo ha dicho la presidenta Sheinbaum y el propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar.