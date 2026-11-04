Jueves agradable en Puebla y Morelos con mañanas frescas y tardes sin lluvias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este jueves 5 de noviembre, Puebla y Morelos disfrutarán de un clima agradable. Se esperan mañanas frescas y tardes templadas, con cielos despejados.

Las temperaturas en la zona variarán entre los 10°C y 25°C, sin probabilidad de lluvias.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

En la capital poblana, los termómetros registrarán una mínima de 10°C y una máxima de 24.3°C. Los municipios de Puebla, como Santa Isabel Cholula, tendrán temperaturas de 10°C a 24°C. San Andrés Cholula alcanzará los 25°C en su máxima.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 24.3°C, con un clima similar al de Puebla. Cholula, por su parte, se presenta como la zona más fresca, con una mínima de 9.7°C y una máxima de 23°C.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia para este jueves será muy baja en ambas entidades. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día. Una circulación anticiclónica en la Mesa Central mantendrá el clima estable y sin complicaciones en la región.

El viento será ligero, con velocidades que rondarán entre los 6 y 7 km/h en las principales ciudades de Puebla y Morelos. Estas condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre sin interrupciones por el clima.

Clima en Puebla y Morelos. (Conagua).

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 5 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Viernes 6 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Sábado 7 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un clima estable. Las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas alrededor de los 10°C, mientras que las tardes mantendrán temperaturas agradables. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico.

Clima en Puebla y Morelos. (Conagua).

¿Qué precauciones tomar con este clima en la región?

Ante las temperaturas templadas, se aconseja mantenerse bien hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. El uso de protector solar es recomendado, aun con cielos despejados, para proteger la piel de la radiación UV.

Para las mañanas frescas, es útil usar una chamarra ligera o suéter, que se pueda quitar en las tardes. Se sugiere vestir ropa cómoda y de colores claros para evitar el calor en las horas centrales del día.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

Para obtener información oficial y detallada sobre el clima, se recomienda consultar los canales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen actualizaciones constantes para la seguridad de la población.

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