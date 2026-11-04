Avanza la infraestructura energética y la inclusión digital en Michoacán

En la conferencia mañanera, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó los avances en materia energética a un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Destacó la conclusión de 1,256 obras de electrificación en beneficio de 23 mil 299 habitantes, alcanzando prácticamente la cobertura universal.

“Llegamos al 99.99% de los hogares michoacanos con una inversión de 508 millones de pesos. Eso representó iluminar 6 mil 313 viviendas”, informó.

La secretaria de Energía subrayó que, en colaboración con la Secretaría de Bienestar y con una inversión de 80 millones de pesos, se han instalado 11 mil 750 estufas eficientes de leña en 23 municipios del estado, mejorando la calidad de vida de las familias y, en especial, la condición de salud de las mujeres al reducir su exposición al humo.

Agregó que para favorecer la inclusión digital, la Comisión Federal de Electricidad instaló 453 puntos de acceso a internet gratuito en tele escuelas y 213 puntos en clínicas del IMSS Bienestar, con un avance del 40 por ciento.

Adicionalmente, detalló que se hizo entrega de 100 mil 861 tarjetas SIM a jóvenes de Michoacán las cuales cuentan con acceso a internet, llamadas y redes sociales, con el objetivo de que puedan estudiar, interconectarse y estar a la vanguardia en la revolución digital.