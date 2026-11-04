¿Trump teme que demócratas lo lleven a juicio político? Esto dijo tras admitir derrota en elecciones

Donald Trump tendrá que 'convivir' con un Congreso controlado por los demócratas en los últimos dos años de su Gobierno.

El presidente Donald Trump ‘respira tranquilo’ a pesar de la aplastante victoria demócrata en las elecciones en Estados Unidos, confesó este miércoles 4 de noviembre.

El mandatario fue cuestionado sobre si teme que los demócratas traten de usar su control del Congreso para abrirle nuevos juicios políticos que lleven a su destitución.

“Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. ¿Un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Las expectativas frente a un posible juicio político al mandatario se elevaron después de que los demócratas no solo arrebataran a los republicanos las dos cámaras del Congreso, sino que lo hicieran con victorias en estados que Trump ganó por doble dígito en las elecciones de 2024.

Hakeem Jeffries, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, se ha negado hasta ahora a comprometerse a impulsar un nuevo proceso contra el presidente. En abril pasado dijo a la cadena Fox News que no era una prioridad inmediata, aunque en septiembre afirmó a ABC News que los demócratas “no han descartado nada, pero tampoco han dado nada por sentado”.

Trump admite que derrota en elecciones intermedias fue por la guerra en Irán

Al ser preguntado por las críticas vertidas este miércoles 4 de noviembre por su vicepresidente JD Vance contra la guerra de Irán, Trump consideró que lo dicho por él “es, en gran medida, cierto”, porque el conflicto “provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina”.

“Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, añadió.

EU e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero con una serie de ataques de asesinatos que incluyeron el del ayatolá Alí Jameneí. La República Islámica respondió con el cierre del Estrecho de Ormuz que afecta a los precios del petróleo hasta la fecha.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió Vance en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que complica los dos años de mandato que le restan a Trump.