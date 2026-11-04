En etapa final, proceso de solventación de observaciones de la cuenta pública 2025 en Veracruz

Xalapa, Ver., 3 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Veracruz registra un avance de 91.3 por ciento en la atención de las observaciones iniciales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025.

Los 137.8 millones de pesos que permanecen en proceso representan apenas 1.9 por ciento de los 7 mil 352.8 millones de pesos observados al conjunto de entidades federativas y municipios del país.

La gobernadora Rocío Nahle García explicó que las auditorías comprenden una etapa de revisión y otra en la que las entidades fiscalizadas tienen derecho a presentar pruebas documentales para solventar las observaciones, por lo que garantizó que su administración atenderá los señalamientos hasta concluir el procedimiento.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que de los mil 592.6 millones de pesos inicialmente observados a la administración estatal, se presentó documentación justificativa y comprobatoria para atender mil 454.8 millones.

Precisó que los 137.8 millones de pesos restantes se encuentran en proceso de solventación y corresponden a los Servicios de Salud de Veracruz y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Respecto al FAM, el funcionario destacó que el proveedor involucrado ya reintegró los 1.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, por lo que únicamente está pendiente la validación formal de este recurso durante la etapa de seguimiento.

En materia presupuestaria, el Secretario informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, presentado ante el Congreso del Estado, asciende a 185 mil 597 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.6 por ciento respecto a los 177 mil 408 millones aprobados para 2026.

Destacó que por tercer año consecutivo, la propuesta no contempla nuevos impuestos ni aumentos en las tasas vigentes.

El proyecto prioriza la inversión en el campo, infraestructura y educación, bajo criterios de disciplina financiera, contención del gasto corriente y reducción de la deuda pública.

Uno de los principales incrementos corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, cuyo presupuesto pasará de 566 millones de pesos en 2026 a 966.4 millones en 2027, un aumento aproximado de 70 por ciento, para impulsar la producción primaria y el crecimiento económico regional.

La Gobernadora explicó que estos recursos permitirán ampliar los programas estatales de mecanización agrícola y producción de maíz y caña de azúcar, así como fortalecer los cultivos de cítricos y vainilla y la actividad apícola, mediante apoyos dirigidos principalmente a pequeños productores.

La asignación prevista para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas aumentará de 4 mil 448 a 5 mil 391 millones de pesos, equivalente a 22 por ciento más recursos. En conjunto, la inversión pública proyectada para 2027 pasará de 6 mil 708 a 8 mil 14 millones de pesos, incluidos los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples destinados a infraestructura y asistencia social.

En cuanto a los recursos estimados para 2027, el proyecto de Ley de Ingresos contempla 11 mil 852 millones de pesos de ingresos propios, 79 mil 20 millones de participaciones federales, 77 mil 794 millones de aportaciones del Ramo 33 y 9 mil 581 millones provenientes de convenios federales.

También se estiman mil 959 millones de pesos por incentivos derivados de la colaboración fiscal y 2 mil 633 millones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, este último con un incremento aproximado de 14 por ciento respecto al ejercicio anterior, en beneficio de más de 90 municipios veracruzanos.

El Gobierno del Estado también dará continuidad a la estrategia de desendeudamiento: al inicio de la administración se registraban 21 créditos, cifra que actualmente se ha reducido a 16, con la meta de cerrar 2027 con 14 financiamientos vigentes.