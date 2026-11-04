Tecnología y posventa, la estrategia de Mercedes-Benz Autobuses para elevar calidad del transporte foráneo

La rentabilidad del transporte foráneo no depende únicamente de la capacidad y el rendimiento de los autobuses. La seguridad de los pasajeros, el consumo de combustible, los costos de mantenimiento y el tiempo que las unidades permanecen en circulación son factores que también determinan la operación de las empresas transportistas.

En este segmento del transporte de pasajeros, Mercedes-Benz Autobuses busca fortalecer su presencia con una estrategia llamada “Más mercedes, más México” que combina vehículos para larga distancia, tecnologías de asistencia a la conducción y servicios de posventa, para responder a las condiciones de las carreteras mexicanas y a las necesidades operativas de las empresas.

Una de sus principales propuestas es Coach EvolutiON, una plataforma para viajes de larga distancia que integra configuraciones y tecnologías de seguridad sobre los chasises O 500 RS y O 500 RSD, con distintas alternativas de potencia y capacidad para atender los requerimientos de los operadores de transporte foráneo.

De acuerdo con la configuración de cada unidad, se pueden incorporar tecnologías como frenado de emergencia, control crucero adaptativo y alertas de punto ciego, herramientas que están orientadas a mejorar la seguridad y reducir los riesgos asociados con la conducción en carretera.

La apuesta de la armadora considera las particularidades de la geografía mexicana, donde las empresas deben operar en trayectos extensos, carreteras con diferentes condiciones y rutas que atraviesan zonas con variaciones de altitud y clima.

La posventa, factor de competencia

Más allá de la incorporación de nuevas unidades, Mercedes-Benz Autobuses acompaña a los transportistas durante la vida útil de los vehículos con programas como Garantía Extendida, Service Plus y Puesta a Punto, además de herramientas de telemática mediante Bus Connection y asistencia técnica remota a través de OLA MB.

Además, también cuenta con una línea de refacciones desarrolladas en nuestro país, con la que busca atender los requerimientos de mantenimiento y agilizar la solución de problemas técnicos para mantener a las unidades en operación y reducir los periodos de inmovilización que afectan la productividad y los ingresos de las empresas.

“En el transporte foráneo, cada decisión cuenta: desde la configuración de una unidad hasta el mantenimiento que recibe durante su vida útil. Queremos acercar a los transportistas mexicanos una propuesta que integre nuestra ingeniería, tecnologías de seguridad y respaldo posventa, con soluciones que respondan a las condiciones reales de sus operaciones”, señaló José Luis Cardoso, director de Ventas Red y Corporativas de Mercedes-Benz Autobuses.

De acuerdo con el fabricante de autobuses, con su estrategia Más Mercedes, más México, busca ampliar las oportunidades de negocio en el segmento de larga distancia y reforzar su relación con el transporte foráneo el cual representa también una oportunidad para vincular su oferta con una actividad estratégica para la movilidad de pasajeros, el turismo y la conectividad económica entre las distintas regiones del país.