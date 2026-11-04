Elon Musk también pierde las elecciones intermedias en EU: ¿Cuánto caen las acciones de Tesla y SpaceX?

El hombre más rico del mundo se desempeñó como asesor de la Casa Blanca a comienzos del año pasado. (EFE).

Los demócratas arrasaron en las elecciones de mitad de mandato y tomaron el control del Congreso de Estados Unidos, lo que presionaba las acciones de Tesla Inc. y Space Exploration Technologies Corp., del megadonante republicano Elon Musk, antes de la apertura del miércoles.

Tesla caía cerca de 5% en las operaciones previas a la apertura, mientras SpaceX retrocedía 6,9% después de que los demócratas tomaran el control del Congreso. El descontento por el costo de vida y la guerra en Irán se tradujo en un contundente rechazo al presidente Donald Trump y su partido, apenas dos años después de su contundente regreso a la Casa Blanca.

La victoria demócrata en todo Texas supuso un golpe particular para Musk, quien tiene allí las sedes de Tesla y SpaceX y se ha alineado con políticos republicanos.

Para los inversionistas con acciones de una o ambas compañías, una llamada ola azul en las elecciones de mitad de mandato supone un doble golpe.

¿Por qué a Tesla y Space debe preocuparles la victoria de los demócratas?

Alimentará la preocupación por una regulación más estricta de la inteligencia artificial y también pondrá en duda una posible fusión entre el fabricante de vehículos eléctricos y el gigante de cohetes, IA y satélites.

“Los centros de datos en el espacio parecen bastante atractivos ahora mismo”, escribió Musk en una publicación en X.

Aunque el Congreso no puede bloquear por sí solo una operación, los demócratas, ahora con mayor poder, podrían ralentizarla, dijo Vikram Rai, de First New York.

“Ambas acciones enfrentan un importante riesgo de noticias negativas si tenemos una ola azul”, dijo Rai a Bloomberg en una entrevista la semana pasada.

Así van las acciones de Tesla y Space tras las elecciones intermedias en EU

Las acciones de Tesla han avanzado 34% desde su mínimo de finales de julio, impulsadas por el optimismo de los inversionistas sobre sus productos de inteligencia artificial y una posible combinación con SpaceX.

SpaceX, que se incorporó al grupo de las empresas más valiosas del mundo cuando salió a bolsa previamente este año, obtiene miles de millones de dólares mediante contratos con el gobierno de EU.

La acción se ha mantenido prácticamente estable desde su oferta pública inicial de junio y conserva una enorme valoración de mercado de US$1,9 billones.

De cara a las elecciones de mitad de mandato, el riesgo era especialmente elevado porque Musk y sus empresas se encuentran en el centro de varios asuntos divisivos:

Tesla y SpaceX avanzan en la carrera por la IA, su posible megafusión plantea interrogantes regulatorios y el acceso a una versión militar del servicio satelital Starlink se ha convertido en un punto de tensión entre EU, Ucrania y Rusia.

Antes de la votación, observadores del mercado advirtieron que un dominio demócrata en las urnas podría reforzar la capacidad del partido para examinar la conducta de Musk y obstaculizar la esperada combinación.

¿Cómo es la relación de Musk con la Casa Blanca?

Musk ya ha sopesado la importancia del entorno político de EU: existe un impulso para anunciar un acuerdo entre Tesla y SpaceX durante el primer semestre del próximo año, de modo que pueda cerrarse mientras Trump siga en el cargo, informó Bloomberg, según personas familiarizadas con el asunto.

Pocos directores ejecutivos están tan estrechamente vinculados al presidente de EU, Donald Trump, y a los republicanos MAGA como Musk.

El hombre más rico del mundo se desempeñó como asesor de la Casa Blanca a comienzos del año pasado y ahora codirige una nueva iniciativa del Departamento de Defensa.

En vísperas de las elecciones de mitad de mandato, Musk aportó casi US$450 millones a las arcas republicanas y utilizó su plataforma ante sus 240 millones de seguidores en X para instarlos a no votar por los demócratas.

Las acciones de las empresas del exmultimillonario con una fortuna superior a US$1 billón han demostrado ser sensibles a los resultados electorales en el pasado.

Después de que Trump fuera reelegido en 2024, las acciones de Tesla avanzaron más de 90% en poco más de un mes. Sin embargo, esas ganancias se revirtieron a medida que se deterioró la relación de Musk con Trump y los inversionistas se cansaron de su actividad paralela en el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Aún persiste una gran incertidumbre en torno a las acciones. La fusión continúa en una fase exploratoria; Tesla y SpaceX gastan miles de millones de dólares en el desarrollo de productos; y los planes para robotaxis, robots y colonias en Marte todavía están a años de contribuir a los resultados de las compañías.

“Antes de las elecciones, las narrativas y las emociones son factores importantes, pero una vez que quedan atrás, los fundamentos y la realidad toman el control”, dijo Mark Hackett, estratega jefe de Nationwide Funds Group.