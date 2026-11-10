Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de noviembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del martes 10 de noviembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría estar acompañada de funcionarios del sector Salud y podrían responder respecto al avance de las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego de la marcha del 9 de noviembre.

La presidenta Sheinbaum se había comprometido a presentar consejos para la vida saludable y los avances de las acciones para atender los problemas en las instituciones de salud.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el lunes 9 de noviembre?

En la conferencia matutina anterior, la mandataria federal reavivó la iniciativa para eliminar a los diputados plurinominales; sin embargo, será hasta después de las elecciones cuando presente la propuesta ante el Congreso.

La primera vez que intentó acabar con parte de la representación proporcional, fueron los mismos legisladores quienes se opusieron a su avance.

La iniciativa también contemplará un recorte en el financiamiento que reciben los partidos políticos. Ambos son pilares de la reforma electoral que impulsó.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor presentó una herramienta para comparar los precios de los productos de cara al Buen Fin 2026.