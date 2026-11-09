Para que no te hagan ‘chanchullo’ en El Buen Fin 2026: ¿Cómo utilizar el checador de precios de Profeco?

La herramienta sirve en 400 establecimientos monitoreados para comparar costos en diferentes tiendas durante el Buen Fin 2026.

¡Aprovecha el Buen Fin 2026! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un micrositio para comparar precios durante la temporada de ofertas, del 13 al 17 de noviembre.

A través de la página, los consumidores tendrán la opción de realizar un seguimiento histórico con un monitoreo semanal de 490 productos para verificar los descuentos.

Además, hay un comparativo por establecimiento con la visualización de precios específicos en distintas tiendas y sucursales.

Otra de las opciones es la consulta de precios por producto. La herramienta sirve en 400 establecimientos monitoreados para comparar costos en diferentes tiendas y así tomar mejores decisiones de compra, explicó el titular de Profeco, Iván Escalante, durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 9 de noviembre.

¿Cómo funciona la página del Buen Fin para comparar precios?

Al ingresar directamente en la página elbuenfin.profeco.gob.mx, los usuarios consultarán la información completa de los precios de los productos que les interesen y así evitar engaños. Algunos de los productos de alta demanda que monitorea la Profeco son:

Electrodomésticos.

Muebles.

Celulares.

Videojuegos .

. Artículos electrónicos y de cómputo.

Para utilizar la herramienta, solo es necesario seleccionar su ciudad y la categoría del producto. La plataforma incluye información sobre más de 490 productos participantes.

Después, se selecciona la alcaldía o municipio del supermercado que quieres comparar y abajo está la opción para elegir el tipo de producto. Por ejemplo, al elegir la comparación de una lavadora, se muestran las siguientes características:

Marca .

. Modelo.

Precio más bajo.

Precio más alto.

Precio promedio.

. Profeco muestra del precio más alto al más bajo en la página comparativa del Buen Fin 2026.

Al dar clic en el modelo que más te interese, se desplegará una nueva pantalla con la opción de pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses, desde los 3 hasta los 12, así como el pago por mes y el costo de financiamiento.

. La página del Buen FIn 2026 muestra las opciones de pagos a meses con o sin intereses de cada producto.

Después se incluye también una lista ordenada con el nombre de la tienda que ofrece el precio más bajo de la lavadora, así como su dirección y el precio. A un lado hay una opción de ‘Ver historial’ para hacer la comparación de los precios desde septiembre.

El objetivo de Profeco es brindar información que permita a los usuarios comprar de manera responsable, razonada y segura durante el Buen Fin 2026.

. En la página es posible hacer un seguimiento de los precios desde septiembre hasta las fechas del Buen Fin.

¿Qué sabemos del Buen Fin 2026?

A partir del próximo viernes 13 y hasta el 17 de noviembre se realizará el Buen Fin, cuyo objetivo es promover el comercio formal a partir de pagos electrónicos, por lo que participan tiendas de distintas categorías y a lo largo de todo el país.

Además de las ofertas, los usuarios participan en un sorteo organizado por la Secretaría de Hacienda. Este consiste en devolver parte de sus compras a miles de personas, según el gasto realizado.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) espera la participación de 200 mil negocios, entre ellos: