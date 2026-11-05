Buen Fin 2026 vs. Fin Irresistible: ¿Qué tiendas participan y cuáles son las fechas de los descuentos?

Conoce cuándo será El Buen Fin y el Fin Irresistible y las tiendas que participan.

¿Listo para dar el ‘tarjetazo’? El Buen Fin 2026 comenzará en cuestión de días, así como el Fin Irresistible, pero para que no te confundas, aquí todo lo que debes saber sobre las tiendas que operan en cada una de las temporadas de promociones.

El Buen Fin existe desde 2011, y su objetivo es promover el comercio formal, además de los pagos electrónicos y el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto de personas como de empresas.

Es una iniciativa en la que participan tiendas de distintos rubros a lo largo del país, y que incluso los comercios locales pueden formar parte tras cumplir con un registro para el uso de imagen y participar en la jornada de promociones.

Además de las ofertas, los mexicanos se benefician debido a que participan en un sorteo organizado por la Secretaría de Hacienda, que devuelve parte de sus compras a miles de personas según el gasto que realicen.

¿Qué tiendas participan en El Buen Fin?

Lo primero que debes saber es que El Buen Fin 2026 será del viernes 13 al martes 17 de noviembre y aplicará en todo el país.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), se espera una participación de 200 mil negocios.

De ellos, se prevé que participen algunos de los negocios asociados con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre ellas cadenas como Soriana, Waldo’s, Chedraui, City Club, La Comer, H-E-B.

Además, es posible que participen tiendas departamentales como Coppel, Palacio de Hierro, Sears, Woolworth, Sanborns, entre otras.

En los próximos días, la página web del Buen Fin ofrecerá un buscador con la información de cada uno de los comercios participantes.

¿Qué es el Fin Irresistible y qué tiendas participan?

El Fin Irresistible es exclusivo de Walmart, y a diferencia de los beneficios fiscales del Buen Fin, los únicos incentivos son los descuentos atractivos para clientes.

En este caso, El Fin Irresistible será del 5 al 18 de noviembre, un periodo más extenso respecto al Buen Fin y que aplicará tanto para compras en línea como para compras en tiendas.

Las tiendas que participan en esta temporada de descuentos son: Walmart, Bodega Aurrerá y Sam’s Club.