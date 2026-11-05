Pleito en la Suprema Corte

Los conflictos en la Tremenda Corte continúan y, para no variar, la protagonista fue Lenia Batres, y guardando las costumbres del nepotismo, defendiendo al ISSSTE de su hermano Martí. La discusión se centró en cuándo una persona podría reclamar negligencia médica en casos en que un paciente falleciera a causa de la institución de salud. En su proyecto, Batres pretendía imponer un plazo de dos años a partir de la defunción, sin importar que se desconociera en dicho momento la causa. Varios ministros se manifestaron en contra y señalaron que debía darse a las víctimas oportunidad de computar el plazo. Hasta ahí, el tema era jurídico. Pero Batres se lo tomó personal y salió en defensa de su hermano, perdón, de su proyecto. Quiso imponer la manera en que debía votarse el asunto y salvar su proyecto, lo que generó disgusto de sus compañeros. Después de perder la votación, nos regaló otra pifia, Batres pretendió cambiar su voto, aferrándose a la defensa de su proyecto. El ministro presidente perdió los estribos con un: “Creo que no hablo español…”, visiblemente harto de las necedades de Batres, quien cada vez levantaba más la voz: “¡A ver, ministro!”... “¡De que me aferro, me aferro!”, sumado un constante manoteo. Fue una sesión llena de enojos y frases que nos recuerdan aquel episodio del pleito por las macetitas. Así nuestra Tremenda Corte, así la justicia de nuestro país.

Ya siéntese, señor

El morenista Gerardo Fernández Noroña no deja de polemizar con Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Ayer le cuestionó la interpretación que él hace del reglamento respecto a las alusiones personales y de paso le dijo “sepulturero del PRD”. El texcocano le dejó entrever que ya supere que no pudo ser nuevamente presidente del Senado: “Cada quien tuvo su tiempo. Este es mi tiempo”. O sea, ‘Ya siéntese, señor’...

Lady renuncias

No cabe duda que para Claudia Arlett Espino lo suyo es eso de las renuncias. Quienes ni la topaban se enteraron de su existencia cuando sorpresivamente tuvo a bien renunciar a la Secretaría Ejecutiva del INE unas horas antes del arranque del proceso electoral, alegando motivos de salud. Tras la extraña renuncia, mágicamente unos días después desaparecieron los síntomas y se sintió muy bien para aceptar un cargo directivo en la Secretaría de Seguridad de Chihuahua. Ah, pues apenas el lunes presentó, oootra vez, su renuncia voluntaria e irrevocable, esta vez sin argumentar nada. ¿Acaso habría tenido algo que ver en la trama de corrupción de Taddei y mejor prefiere apartarse del ojo público? Es pregunta.

Samy se hace el chistoso

Vaya ridículo el de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Resulta que, como ya es costumbre, el emecista se cuelga de todo lo que genere conversación en las redes sociales, y no fue la excepción con el triunfo del cantante Bobby Pulido como congresista demócrata en Texas. Al góber acusado de corrupción le pareció buena idea hacer un video malcantando el tema ‘Desvelado’ de “mi compadre Bobby Pulido, va ganando. Soy su ídolo”, dijo. Inmediatamente vino la corrección de parte de su esposa Mariana: “‘Es mí ídolo’!, ¿cómo que soy su ídolo?”, y el funcionario no la cachaba: “No sé. Yo soy fan de él”, dijo cuando medio entendió.

Trabajadores cierran San Lázaro por “maltrato”

Las reformas contra “pensiones doradas” “agarraron parejo” y hasta a los trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados les tocó recorte. Les quitaron una prestación de 14 mil pesos mensuales que tenían, en un convenio con su sindicato. En protesta, decenas de empleados, jubilados y activos, se quejaron de “maltrato a los trabajadores” y cerraron todos los accesos al Palacio Legislativo, por lo que se suspendió la sesión plenaria. Los presidentes de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, y del Comité de Administración, Fernando Castro, les pidieron que levantaran los bloqueos y a ver si el jueves de la semana próxima les dan una respuesta.