Pensión del Bienestar antes del Buen Fin 2026: ¿Qué apellidos reciben su pago del 9 al 13 de noviembre?

La Pensión del Bienestar recibirá un aumento en 2027, esto de acuerdo con lo establecido por la Constitución.

Justo para que te des ese ‘gustito’ en el Buen Fin 2026: El Gobierno de México continúa con la dispersión de la Pensión del Bienestar a beneficiarios esta semana.

Millones de adultos mayores reciben el último depósito del año correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

La dispersión del pago de la Pensión del Bienestar se realiza de manera escalonada, según la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios, por lo que no todas las personas reciben su dinero el mismo día.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y pueden utilizarse para retirar efectivo o realizar compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Los beneficiarios que recibirán el pago del Bienestar esta semana

El depósito de 6 mil 400 pesos bimestrales se hará a las siguientes personas en los próximos cinco días:

Este calendario también aplica para los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar; Pensión para personas con discapacidad, y el apoyo para madres trabajadoras con uno o dos hijos.

Si quieres utilizar la Pensión del Bienestar para compras del Buen Fin y hacer el pago en efectivo, puedes ver dónde está la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu comunidad en esta liga. Recuerda que los cajeros de este banco no te cobran comisión por retiro.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026 y qué relación tiene con los pagos del Bienestar?

El Buen Fin 2026 es una campaña comercial en la que participan tiendas físicas y establecimientos en línea con descuentos, promociones y facilidades de pago en distintos productos y servicios.

La coincidencia con los depósitos de noviembre significa que algunos beneficiarios de la Pensión del Bienestar tendrán disponibles sus recursos antes de esta temporada comercial.

En este año, el Buen Fin 2026 se realizará en el fin del semana largo del viernes 13 de noviembre al lunes 16 de noviembre.

¿Cómo consultar si ya depositaron la Pensión del Bienestar?

Las personas beneficiarias pueden verificar si recibieron su pago mediante los canales oficiales del Banco del Bienestar o consultando el saldo de su tarjeta en cajeros automáticos.

También pueden utilizar la tarjeta para pagar directamente en comercios, sin necesidad de retirar todo el dinero en efectivo.

Para evitar fraudes, se recomienda no compartir el NIP, los números de la tarjeta ni otros datos bancarios con desconocidos.