Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de noviembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 6 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 5 de noviembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia matutina, la mandataria podría referirse a la detención del juez Luis Benítez Alcántara, señalado por autoridades de Estados Unidos de recibir sobornos a cambio de beneficiar a presuntos narcotraficantes.

Además, dar detalles sobre la situación de Inés ‘N’, luego que un juez rechazara su solicitud de salir del centro de detención donde se encuentra.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 5 de noviembre?

En la conferencia de prensa anterior, el gobierno de Sheinbaum presentó una investigación sobre los contratos en los que participaron empresas vinculadas a Alfredo Hernández Casillas, luego del escándalo de presunta corrupción que involucró a Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE.

La mandataria insistió en que las irregularidades no iniciaron durante la administración de Taddei; sin embargo, grabaciones muestran a la extitular del INE en reuniones con Alfredo Hernández y se les escucha negociar cómo dividirían el presupuesto de los contratos ganados.

De acuerdo con los descubrimientos, entre 2015 y 2023, los negocios de Alfredo Hernández Casillas con los Ople fueron por más de 2 mil millones de pesos.