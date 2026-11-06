América vs. Chivas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil?

Nada mejor para cerrar la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil que el Clásico Nacional. América y Chivas encabezan el Grupo B de la competición y ven este encuentro como un ensayo previo a la fiesta grande del futbol mexicano.

Las ‘Águilas’ llegan como líderes del sector, con la mejor ofensiva del campeonato y después de golear 6-0 al Atlante y 7-0 al Atlético de San Luis. Además, cuentan con una contundente Geyse da Silva, quien suma 21 anotaciones y encabeza la tabla de goleo.

Mientras que, las ‘Rojiblancas’ ocupan el segundo puesto con 30 unidades y atraviesan un buen momento bajo las órdenes de Antonio Contreras. Chivas viene de remontar una desventaja de 2 goles ante Toluca para conseguir una victoria 3-2. Ambos equipos tienen asegurada su clasificación a la Liguilla y buscan cerrar la fase regular con un triunfo ante el acérrimo rival.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO América vs. Chivas Femenil?

El Estadio Akron será el escenario de una nueva edición del Clásico Nacional Femenil, en el que Guadalajara recibe al América antes del inicio de los cuartos de final del Apertura 2026.

Estos son los detalles para seguir el encuentro:

Partido: Chivas vs. América Femenil.

Chivas vs. América Femenil. Fecha: Viernes 6 de noviembre.

Viernes 6 de noviembre. Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México.

19:06 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco.

Estadio Akron, Zapopan, Jalisco. Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cuáles son las posibles alineaciones de América y Chivas Femenil?

Ángel Villacampa y Antonio Contreras preparan sus equipos para el último compromiso de la fase regular. Aunque ambos clubes tienen aseguradas sus posiciones en el Grupo B, el Clásico Nacional representa una oportunidad para llegar con ritmo competitivo a la Liguilla, fase que comenzará a partir del próximo 11 de noviembre.

América

Itzel Velasco

Kimberly Rodríguez

Isadora Haas,

Mariela Ramos

Jana Gutiérrez

Gabriela García

Irene Guerrero

Nancy Antonio

Montserrat Saldívar

Priscila Flor da Silva

Geyse da Silva

Chivas

Blanca Félix

Damaris Godínez

Natalia Colín

Cristina Ferral

Natalia Villarreal

Mayra Pelayo

Eva González

Samantha López

Denise Castro

Natalia Mauleón

Alicia Cervantes

¿Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional Femenil?

Las ‘Águilas’ del América llegan con el vuelo a máxima altura al Clásico Nacional, tras sumar 3 victorias consecutivas. Después de caer 4-3 ante Monterrey, el equipo de Ángel Villacampa derrotó 2-1 a Pachuca, goleó 7-0 al Atlético de San Luis y superó 6-0 al Atlante.

En sus últimos 5 encuentros, las ‘Águilas’ registran 4 victorias, una derrota y 23 goles a favor. Su principal referente ofensiva es Geyse da Silva, quien suma 21 anotaciones y encabeza la clasificación de goleadoras del torneo.

Chivas, en cambio, acumula 6 triunfos consecutivos y llega después de una remontada ante Toluca. El conjunto tapatío perdía 2-0, pero Alicia Cervantes marcó un doblete y Natalia Colín concretó la remontada por 3-2.

En sus 5 compromisos más recientes, Guadalajara también derrotó 1-0 a Cruz Azul, 1-0 a las Bravas de FC Juárez, 7-0 a Necaxa y 1-0 a Atlante. Durante ese periodo, el equipo marcó 13 goles y recibió solamente 2.

El antecedente más reciente del Clásico Nacional favorece a Guadalajara, que remontó una desventaja de 2 goles para vencer 3-2 al América en el Estadio Akron, durante el Clausura 2026.

Ahora, con la fiesta grande a la vuelta de la esquina, América y Chivas afrontan el Clásico Nacional como un ensayo previo a los cuartos de final de la Liga MX Femenil, que comenzarán la próxima semana.